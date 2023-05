Flucht im Gelsenkirchener ÖPNV: Sahen Zeugen die Räuber?

Gelsenkirchen-Feldmark. Teenager-Räuber haben in Gelsenkirchen erneut zugeschlagen. Aber: Die Flüchtigen könnten von viele Zeugen gesehen worden sein. Und zwar darum.

Wieder ist ein Teenager von jugendlichen Tätern in Gelsenkirchen beraubt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Vier Jugendlichen rauben Gelsenkirchener (15) Bargeld und Kopfhörer

Kopfhörer und einen kleinen Bargeldbetrag erbeuteten vier unbekannte Jugendliche, die am Dienstag, 9. Mai, gegen 12.30 Uhr einen 15-Jährigen an der Feldmarkstraße bedrohten und beraubten. Die vier Tatverdächtigen sind unmittelbar nach dem Beutezug in eine Straßenbahn der Linie 107 in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof gestiegen und geflüchtet.

Der vermutlich 15 bis 17 Jahre alte Haupttäter, der dem 15-jährigen Gelsenkirchener drohte und ihm in die Taschen griff, war mit einem roten Pullover, einer dunklen Jeans, einer Kappe und einer Umhängetasche der Marke „Gucci“ bekleidet. Die anderen drei Tatverdächtigen waren ebenfalls circa 15 bis 17 Jahre alt und schwarz bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

