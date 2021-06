Gelsenkirchen: Teenager auf E-Scooter wollte Kette rauben

Gelsenkirchen. Versuchter Raub am Heinrich-König-Platz: Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter überraschte einen Mann von hinten, um ihm die Kette zu entreißen.

Wieder Ärger am Heinrich-König-Platz: Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der versucht haben soll, einem Gelsenkirchener die Kette vom Hals zu reißen. Dabei soll er den 57-Jährigen Mann von hinten von einem E-Scooter aus attackiert haben.

Gelsenkirchener (57) konnte dreisten Raub verhindern

Nach Polizeiangaben ging der 57-Jährige am Freitagabend (25. Juni) gegen 20.15 Uhr mit seinem Hund über den Heinrich-König-Platz spazieren, als ihm eine Gruppe Jugendlicher auffiel, die ebenfalls einen Hund dabei hatte. Der Mann bat die Gruppe, ihren Husky zurückzuhalten, damit die beiden Hunde nicht aneinandergeraten.

Daraufhin fuhr einer der Jugendlichen mit einem E-Scooter von hinten an den Mann heran und versuchte ihm die Halskette zu entreißen. Mit einem Griff an die Kette konnte der Gelsenkirchener das verhindern. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen.

Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Der Täter war 14 bis 18 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpulli und eine helle Jogginghose. Er war auf einem roten E-Scooter unterwegs

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen