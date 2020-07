Gelsenkirchen: Technik-Tipps für „Tag des offenen Denkmals“

Gelsenkirchen. Der „Tag des offenen Denkmals“ findet wegen der Corona-Pandemie diesmal nur im Internet statt. Hier gibt es Technik-Tipps für die Präsentation.

Der „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 13. September, kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur in einer digitalen Variante stattfinden. Besitzer von Baudenkmälern laden dann nicht wie sonst üblich zum Besuch der Örtlichkeiten ein, sondern sie präsentieren diese ausschließlich im Internet. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als Veranstalter bietet allen Interessierten ab sofort verschiedene Hilfsprojekte für die Produktion der digitalen Formate an.

Hilfe von Digitalexperten für alle Denkmaleigentümer

Denkmaleigentümer, städtische Institutionen, aber auch Vereine können sich nun immer montags, mittwochs und freitags (10-12 Uhr) bei technischen Fragen an die DSD-Hotline wenden. Diese ist erreichbar unter: 0228/90 91 477. Ziel ist es, Fragen oder Unsicherheiten zu Video-, Audio- oder Fotoproduktionen von ausgewiesenen Digital-Experten beantworten zu lassen. Diese stehen auch zur Handhabe von Social Media-Kanälen beratend zur Seite.

Für die umfassenden Technik-Angebote hat die DSD Experten des Thinktanks „iRights.Lab“ in ihr Team aufgenommen. Anmeldungen sind auch im Netz möglich unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de/online-kurse.

Eine Konsequenz aus der Entscheidung, den „Tag des offenen Denkmals“ digital zu veranstalten, fällt die bundesweite Eröffnung 2020 aus, so die DSD. In diesem Jahr sollte die Lutherstadt Wittenberg den deutschlandweiten Aktionstag feierlich eröffnen und wird ersatzweise nun Gastgeber 2021 sein. Denn dann, gibt sich die Stiftung zuversichtlich, wird dieser besondere Denkmal-Tag dann hoffentlich ohne jegliches Distanzhalten wieder in den Denkmalen gefeiert.