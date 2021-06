Gelsenkirchen: Tatverdächtige Bankkartendiebe gefasst

Gelsenkirchen. Einer Gelsenkirchenerin soll die Bankkarte gestohlen worden sein. Die Polizei fasste nun zwei tatverdächtige Männer – in Düsseldorf.

Zwei Tatverdächtige, die einer Gelsenkirchenerin die Bankkarte geklaut haben sollen, sind in der Nacht zu Freitag (18. Juni) in Düsseldorf gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf dem Hotelzimmer der beiden Bremer eine hohe Summe Bargeld gefunden.

Die 80-jährige Gelsenkirchenerin stellte demnach am Donnerstag fest, dass ihre Debitkarte nicht mehr im Portemonnaie liege. Daraufhin rief sie die Polizei an, die ermittelte, dass seit dem 9. Juni täglich ein Geldbetrag von der Karte abgebucht worden ist. Es stellte sich heraus, dass das Geld stets zur gleichen Zeit am gleichen Bankautomaten geholt wurde.

Debitkarte geklaut? Ermittlungen gegen zwei Männer aus Bremen

Zivile Einsatzkräfte ertappten zwei Tatverdächtige in der vergangenen Nacht auf frischer Tat. Die Ermittlungen gegen die beiden Bremer, 23 und 24 Jahre alt, dauern an, nachdem Polizisten anschließend eine hohe Bargeldsumme in ihrem Hotelzimmer fanden.

