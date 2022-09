Gelsenkirchen: Swingfoniker singen sich durch die Musikstile

Gelsenkirchen. Quer durch die Genres reicht das Repertoire der Gelsenkirchener Swingfoniker. Mehr zur Geschichte des ungewöhnlichen Chores lesen Sie hier.

Ein musikalisches Etikett mögen sie sich nicht aufdrücken lassen, die „Swingfoniker“. Seit nun 30 Jahren machen die mittlerweile 50 Sängerinnen und Sänger gemeinsam Musik: Von Opern-Partien wie Verdis „Gefangenenchor“ aus Nabucco über die Comedian Harmonists, Hits der Fantastischen Vier und die „Bohemian Rapsody“ von Queen bis zu Michael Jacksons „Thriller“ oder dem Kriminal-Tango reicht das umfangreiche, immer wieder aktualisierte Repertoire. Zum runden Geburtstag schenkt der Chor sich und seinen Fans und Freunden ein Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf, und zwar am Samstag, 17. September, ab 19 Uhr.

Mit Streichquintett und Rock-Band

Beim konzertanten Feiern wird der Chor unterstützt von langjährigen Wegbegleitern auf den Bühnen der Region. Das Männerquintett „Mittendrin“, eine A-cappella-Formation im Stile der Wise-Guys, ist ebenso mit von der Partie wie das Streichquintett des Rheinischen Oratoriums-Orchesters und die Duisburger Rock-Band Fools Errant.

Zwölf von ihnen sind seit der Zeit im Erler Kinderchor dabei

Zwölf der Chormitglieder kennen sich schon seit der Kindheit, haben bereits im mehrfach ausgezeichneten Erler Kinderchor miteinander gesungen. Und sie mochten als Erwachsene auch nicht darauf verzichten, gemeinsam Musik quer durch die Stile und Jahrzehnte zu zelebrieren. Mittlerweile haben sich jedoch auch zahlreiche Chormitglieder aus Witten, Essen, Dorsten, Haltern und Neuss dazu gesellt. Jeden Sonntag reisen sie nach Gelsenkirchen-Bismarck, um im Gemeindehaus am Grieseplatz zu proben. 14 der 16 Männer im Chor treffen sich zusätzlich noch donnerstags zur Probe. Die 36 Frauen beschränken sich auf den Sonntag – mit Ausnahme der Zeit vor den großen Konzerten. Dann wird häufiger geübt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zweimal im Jahr verbringen alle gemeinsam singend – und das Miteinander feiernd – Zeit in einer Jugendherberge. Alle vier Jahre gibt es zudem einen Austausch mit einem venezianischen Chor. Das letzte Event musste jedoch corona-bedingt ausfallen. Die Swingfoniker allerdings haben auch in der Coronazeit gesungen, geprobt wurde auf der Wiese, die Konzerte waren Balkonkonzerte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Chorleiter ist seit dem ersten Tag Lutz Peller. Selbst ehemaliger Sänger im Erler Kinderchor, studierte er Musik, arbeitete lange als Lehrer, bevor er in die Schulaufsicht in Düsseldorf wechselte. Bereits fünf Jahre nach Chorgründung kam der erste Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Neben vielen kleinen Konzerten über das Jahr und Wettbewerbsteilnahmen stellt der Chor zwei große Konzertabende zusammen: Ein Sommer- und ein Winterkonzert. Beide werden jeweils in Gelsenkirchen und in Duisburg aufgeführt. Auch diesmal wird es am Tag vor dem Kirchenkonzert in Gelsenkirchen eines in Duisburg geben.

Karten zum Preis von 15 € sind in der Bäckerei Zipper, Cranger Str. 336 und Johannes-Rau-Allee 15, im Steuerbüro Kühn, Rolandstr. 5 sowie beim Chorvorstand unter 0152-8075747 erhältlich. Dort gibt es auch Infos für interessierte Sangesfreudige, die gern einsteigen möchten. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen