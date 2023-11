Gelsenkirchen: Sündhaft teurer AMG-Mercedes gestohlen

In Gelsenkirchen ist ein S-Klasse AMG-Mercedes gestohlen worden. Bei der Fahndung nach dem auffälligen Sportwagen hofft die Polizei auf Hinweise.

Gelsenkirchen-Heßler. Ein Vermögen kostet diese Luxus-Sportlimousine, die in Gelsenkirchen gestohlen wurde. Vor einem Fitnessstudio. Gibt es Zeugen, fragt die Polizei.

S-Klasse AMG vor FitX-Studio in Gelsenkirchen gestohlen – Spind aufgebrochen

Gestohlen wurde der PS-Bolide am Mittwoch, 29. November, im Stadtteil Heßler am FitX-Fitnessstudio an der Asbeckstraße. Der 22-jährige Besitzer des Luxuswagens hat dort mit seinem 46 Jahre alten Vater ab 21 Uhr trainiert. Nach Beendigung seines Sportprogramms bemerkte der Gelsenkirchener, dass sein Spind aufgebrochen und der Autoschlüssel seines Mercedes entwendet worden war. Kurz darauf stellte er dann den Diebstahl des Wagens vom Parkplatz des Studios fest.

Nähere Angaben zu dem Wagen kann die Polizei nicht machen, auch ein Foto ist nicht vorhanden. Ein neues Modell dieser Reihe mit über 800 PS kostet rund 210.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat den schwarzen Mercedes S-Klasse AMG mit roten Gelsenkirchener Kurzzeitkennzeichen gesehen oder gegen 21.50 Uhr verdächtige Personen bemerkt, die sich an dem Parkplatz in der Nähe des Fahrzeuges aufhielten?

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

