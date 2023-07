Gelsenkirchen: Sündhaft teure Profi-Lautsprecher gestohlen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Wertvolle Beute gemacht haben Diebe, die einen Lastwagen aufgebrochen haben in Gelsenkirchen. Vielleicht gezielt. An Bord war Profi-Elektronik.

Einen teuren Diebstahl mit hohem Sachschaden meldet die Polizei in Gelsenkirchen. Eine Profi-Lautsprecheranlage ist von einem Lkw gestohlen worden. Unklar ist, ob es einem Zusammenhang mit den beiden großen Konzerten gibt, die am Wochenende Tausende Besucher zum Amphitheater am Rhein-Herne-Kanal zogen.

Profi-Anlage aus Transporter am Gelsenkirchener Tossehof gestohlen - Wert 50.000 Euro

Der Diebstahl hat sich nach Angaben der Polizei am Sonntag, 30. Juli, auf dem Parkplatz der Sportanlage Tossehof an der Plutostraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen ereignet. Ein 55-jähriger Gelsenkirchener hatte dort gegen 2.30 Uhr seinen Transporter geparkt. In dem Fahrzeug befanden sich im hinteren Teil professionelle Lautsprecher mit einem Wert von etwa 50.000 Euro. Als der Gelsenkirchener am gleichen Tag gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, sah er, dass der Transporter aufgebrochen worden war und die Profi-Lautsprecheranlage fehlte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Am Wochenende haben Schlagerstar Howard Carpendale und die auch international bekannte deutsche bekannte Rockband Fury in the Slaughterhouse im Amphitheater zwei große Konzerte gegeben. Ob es sich bei der gestohlenen Anlage um Elektronik dieser Konzerte handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen