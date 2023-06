Gelsenkirchen: Suche nach Kioskräuber mit diesem Phantombild

Gelsenkirchen-Schalke. An Rosenmontag hat ein bewaffneter Räuber an einem Kiosk in Schalke zugeschlagen. Dieses Phantombild soll die Ermittler zum Täter führen.

Mit Hilfe eines Phantombilds des Landeskriminalamtes sucht die Polizei Gelsenkirchen nach dem Verdächtigen eines Raubes in Schalke. Der Unbekannte steht im Verdacht am Rosenmontag, 20. Februar, gegen 13.20 Uhr eine 59-jährige Angestellte einer Trinkhalle an der Gewerkenstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben.

Warnung der Polizei Gelsenkirchen: Täter ist bewaffnet, Gesuchten nicht selbst ansprechen

Dieses Phantombild zeigt den mutmaßlichen Kiosk-Räuber in Schalke. Foto: Foto:

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der Tatverdächtige ist zwischen 18 und 25 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er trug zur Tatzeit eine dicke Winterjacke mit einem großen Fellkragen. Gleichzeitig warnt die Behörde Bürgerinnen und Bürger davor, den Tatverdächtigen selbst anzusprechen. „Denn der Gesuchte ist möglicherweise bewaffnet, verständigen Sie daher bitte auf jeden Fall sollte die Polizei.“

Der Tatverdächtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,75 Meter groß. Er ist schlank, hat schwarze Haare und spricht gebrochen Deutsch mit Dialekt. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer verwaschenen, dunkelblauen oder schwarzen Jeans, dazu trug er eine dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze und Fellbesatz.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinweise an die Ermittler unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Bilder des Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen