Gelsenkirchen: Sturz vom Krad auf der Flucht vor der Polizei

Ein Jugendlicher auf einem Krad hat sich in Gelsenkirchen mit der Polizei eine Verfolgung geliefert. Ein Sturz beendete die Flucht. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Beamten fündig.

Gelsenkirchen-Erle/-Resse. Ein Jugendlicher auf einem Krad hat sich in Gelsenkirchen mit der Polizei eine Verfolgung geliefert. Nicht ohne Grund wie sich herausstellte.

Ohne gültigen Führerschein und gültige Zulassung ist ein Jugendlicher in Gelsenkirchen auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit einem Krad gestürzt.

16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Gelsenkirchen

Dabei lieferte sich der Jugendliche eine längere Verfolgung mit einer Streifenwagenbesatzung. Diese schöpfte am Samstag, 18. November, gegen 21.42 Uhr Verdacht, als der 16-Jährige an der Uechtingstraße im Stadtteil Schalke-Nord ohne Beleuchtung und Kennzeichen an dem Einsatzwagen vorbeifuhr.

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab es Gas und flüchtete mit zunehmender Geschwindigkeit. Die Polizei verfolgte den Mann, der hartnäckig die Anhaltesignale ignorierte. Weiter ging die Flucht in Richtung Norden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

An der Einmündung Im Emscherbruch / Am Wildgatter kam der Jugendliche schließlich auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Er versuchte, zunächst weiter zu Fuß zu flüchten, die Polizeibeamten holten den Flüchtigen aber schnell ein und stellten ihn. Durch den Sturz erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen