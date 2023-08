Gelsenkirchen: Strohballen brennen lichterloh an einem Hof

An der Gelsenkirchener Böningstraße in Resse sind in der Nacht zu Freitag (25. August) Dutzende Strohballen abgebrannt.

Gelsenkirchen-Resse. Nach einem großen Feuer an einem Bauernhof in Gelsenkirchen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kommt in Frage.

Brennende Strohballen in einer Miete haben zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Der Einsatz dauerte bis in die Mittagsstunden des Freitags, 25. August. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kommt in Frage.

Strohballen in Gelsenkirchener Miete brennen auf 5 mal 15 Metern lichterloh

In der Nacht auf Freitag (25.) ging um 1.49 der Notruf bei der Leitstelle ein. In der ersten Meldung hieß es, dass Abfall an der Böningstraße im Stadtteil Resse brennen würde. Um Müll handelte es sich aber nicht, sondern um eine Strohballenmiete an der Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Selbst mehrere Stunden nach Ausbruch des Feuers an der Böningstraße in Gelsenkirchen-Resse loderten noch Flammen aus den Strohballen. Foto: Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Auf einer Fläche von 5 mal 15 Metern stand Stroh in Flamen. Aufgrund der Ausdehnung der Brandstelle und der schlechten Wasserversorgung wurden weitere Kräfte sowie weiteres Material zur Einsatzstelle beordert. Mit dem Löschzug Resse (16) der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen sowie einem mobilen Wassertank konnte der Brand weiter eingedämmt werden. Lesetipp: Gelsenkirchen: 1500 Strohballen brennen auf Hof Drießen

Wegen der Nähe zu einem Maisfeld wurde auch eine sogenannte Riegelstellung hochgezogen, eine Wassergasse aus Strahlrohren, deren Wasser wie eine Schutzwand wirkt. In der Spitze waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen an der Brandstelle.

