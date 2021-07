Gelsenkirchen: Streithahn zückt Messer – Strafverfahren

Zeugen haben am Donnerstag, 29. Juli, bei einem handfesten Streit zwischen zwei Gelsenkirchenern Schlimmeres verhindert. Einer der Streithähne hatte ein Messer (Symbolbild) gezogen.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Gelsenkirchen am Donnerstag, 29. Juli, eskaliert. Ein der beiden Gelsenkirchener kam vorübergehend in eine Zelle.

Gelsenkirchener zückt Messer und versucht, Kontrahenten zu verletzen

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Gelsenkirchener (25, 33) am Donnerstag gegen 18.50 Uhr an der Braunschweiger Straße in einen handfesten Streit. Im Verlauf der Keilerei zog der 33-Jährige ein Messer und versuchte, seinen Kontrahenten damit zu verletzen. Zeugen verhinderten Schlimmeres. Worauf das Duo seiner Wege ging.

Polizeibeamte trafen den 33-jährigen Mann kurz darauf an seiner Wohnadresse an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Das Messer stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

