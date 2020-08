Die Polizei Gelsenkirchen hatte es am Sonntagabend gleich mehrmals mit einigen Streithähnen zu tun, die aneinandergeraten waren.

Blaulicht Gelsenkirchen: Streithähne geraten in Hospital aneinander

Bulmke-Hüllen. Die Polizei Gelsenkirchen hatte es am Sonntagabend mit Streithähnen zu tun, die gleich mehrmals aneinandergerieten - sogar in einem Hospital.

Auf der Hüttenstraße ist am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr ein Streit eskaliert: Laut Polizei kam es dort zu „wechselseitigen Körperverletzungen zwischen vier jungen Männern“. Dabei wurde ein Gelsenkirchener (26) leicht verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Im gestohlenen Auto fanden die Polizisten auch Betäubungsmittel

Der Mann gab in seiner Befragung durch die Polizei an, mit einem Freund im Auto unterwegs gewesen zu sein, als er auf der Hüttenstraße zwei ihm flüchtig bekannte Männer wiedertraf, mit denen es schon zuvor in der Nähe einen Streit gegeben habe. Im Zuge der darauf erneut aufflammenden Auseinandersetzung entwendeten die beiden Fußgänger das Auto des Mannes und entfernten sich damit.

Beamte fanden das Fahrzeug später in der Nähe und stellten es sicher. Im Auto fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Ambulanz eines Krankenhauses war der nächste Schauplatz der Auseinandersetzung

Um 23.30 Uhr schließlich kam es zu einem Notruf aus der Ambulanz eines Krankenhauses, weil sich der 26-Jährige und ein 21-jähriger Kontrahent dort beide versorgen lassen wollten, nachdem es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen, die dann in der Klinik einmal mehr zu eskalieren drohte. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, entfernten sich beide in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.