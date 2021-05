Rückblick: Die Gründung von Gelsensport

Der Kerngedanke bei der Übertragung der Aufgaben der Sportverwaltung von der Stadt auf den damaligen Stadtsportbund (SSB) war – wie so oft – das Geld.

Aufgrund der „dramatischen Entwicklung der kommunalen Finanzen“, wie diese Zeitung im Januar 1994 schrieb, hätte die Stadt Betriebskosten in Höhe von 2,3 Millionen Mark von den Vereinen erheben müssen, also Gebühren für die Nutzung von Sporthallen und Außensportanlagen. Zudem kündigte die Stadt an, freiwillige finanzielle Leistungen an den Sport kürzen oder ganz streichen zu wollen, und zog Schließungen von Sportanlagen in Betracht. Um dies zu verhindern, bot der Stadtsportbund dann der Stadt an, die Aufgaben der Sportverwaltung selbst zu übernehmen. Insgesamt sollte dies laut SSB kurz- bis mittelfristig rund 2,8 Millionen Mark einsparen. Der Vertrag, den SSB und Stadt anschließend entwickelten, sah etwa ein Verbot von Betriebskosten für städtische Sportanlagen vor. Nachdem die Vereine den Vertrag mit 238 Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen und 34 Nein-Stimmen durchgewunken hatten und auch der Rat zugestimmt hatte, trat der Vertrag am 1. Juli 1994 in Kraft. Er gilt bis heute.

Die Vereine können die Sportstätten seither weiterhin kostenlos nutzen. Um dies finanziell stemmen zu können, erhält Gelsensport jedoch einen Zuschuss der Sparkasse Gelsenkirchen (siehe Gelder-Frage). Die Klubs müssen sich derweil um die Pflege und Instandhaltung kümmern. Gelsensport stellt den Klubs dafür Geräte und Pflegemittel zur Verfügung. Von der Stadt erhalten die Vereine einen Zuschuss, durch den sie beispielsweise Platzwarte finanzieren. Neben der Zusammenarbeit mit den Klubs engagiert sich Gelsensport zum Beispiel auch in den Bereichen Integration und Inklusion und fördert sozial schwächer gestellte Kinder und Jugendliche.