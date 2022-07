Das Verbot zur Benutzung der Toilette mündete am Donnerstag, 14 Juli, in einer handfesten Auseinandersetzung in einem Gelsenkirchener Wettbüro. Die Polizei musste einschreiten.

Toilette & Streit Gelsenkirchen: Streit um Gang aufs Klo mündet in Schlägerei

Gelsenkirchen-Bismarck. Körperverletzung: Der verwehrte Gang aufs Klo hat zu einer Anzeige gegen drei Männer geführt. Dabei traten die Gelsenkirchener auch einen Hund.

WC-Streit in Gelsenkirchener Wettbüro: Tritte gegen Hund, Prügel für Schlichter

Ein 41-Jähriger wollte am Donnerstag gegen 19 Uhr die Toilette in einem Wettbüro an der Bismarckstraße nutzen. Da er aber kein Kunde war, untersagte die 38-jährige Besitzerin ihm die Nutzung. Nach einem kurzen Disput verließ der wütende Gelsenkirchener zunächst wieder das Ladenlokal – offenbar, um Verstärkung zu holen.

Denn der 41-Jährige kam kurz darauf in Begleitung zweier 47 und 44 Jahre alter Gelsenkirchener wieder in das Wettbüro. Dann eskalierte die Situation. Der Hund des Lebensgefährten (46) der Inhaberin wurde mit Tritten traktiert. Außerdem schlug das Trio auf einen 29-Jährigen ein, der zuvor versucht hatte, den Streit zu schlichten.

Der Gelsenkirchener wurde leicht verletzt. Folge: Die Polizisten schrieben Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen das Trio und erteilten den gewaltbereiten Männern Platzverweise. Der Hund blieb nach Aussage seines Besitzers unverletzt.

