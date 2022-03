Gelsenkirchen: Streit endet mit Stichverletzung für Teenager

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Teenager ist bei einem Streit in Gelsenkirchen durch Stiche verletzt worden. Zeugenhinweise führten die Polizei zum Tatverdächtigen.

Durch Stiche verletzt wurde ein Teenager in Gelsenkirchen bei einer Auseinandersetzung in der Gelsenkirchener Altstadt am Dienstag, 1. März. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde dank Hinweisen von Zeugen gefasst.

Zugestochen: Streit eskaliert am Busbahnhof in der Gelsenkirchener Altstadt

Der Gelsenkirchener Teenager ist am Dienstag mit einem anderen Jugendlichen in einem Bus in Streit geraten, woraufhin die beiden Streitenden sowie weitere Zeugen gegen 17.35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ausstiegen. Nachdem es am Bussteig erneut zu einem Wortgefecht kam, drehte sich der 14-Jährige um und wollte gehen. Daraufhin stach der andere Jugendliche mit einem spitzen Gegenstand auf den Gelsenkirchener ein und flüchtete anschließend vom Tatort.

Rettungskräfte brachten den Verletzen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige von der Polizei ausfindig gemacht und zur Wache mitgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

