Gelsenkirchen: Streit an der Zapfsäule eskaliert schnell

Weil sie sich um den Platz an einer Zapfsäule stritten, gingen zwei Männer in Gelsenkirchen aufeinander los.

Gelsenkirchen-Heßler. Weil sie sich um den Platz an einer Zapfsäule stritten, gingen zwei Männer in Gelsenkirchen aufeinander los. Dabei griffen sie zu diesen Waffen.

Ein Streit darüber, wer als erstes die Zapfsäule einer Tankstelle benutzen darf, ist am Freitag in Gelsenkirchen-Heßler so eskaliert, dass am Ende die Polizei eingreifen musste.

Zwei Autos waren am Freitagnachmittag auf das Tankstellengelände an der Grothusstraße gefahren. Beide Fahrer wollten an der gleichen Zapfsäule tanken – zwischen den 47 und 49 Jahre alten Männern entbrannte darüber ein Streit.

Gelsenkirchener Polizisten beendeten den Streit

Der eskalierte schnell: Die Männer bedrohten sich mit Messern, Schraubendrehern, Elektroschockern und Schlagstöcken. Zeugen alarmierten die Polizei: Als die gegen 17.50 Uhr eintraf, war der Streit schnell beendet. Die Polizisten nahmen die Personalien auf, erteilten beiden Streithähnen einen Platzverweis. Außerdem stellten sie die Gegenstände sicher, mit denen hantiert wurde, und schrieben Strafanzeigen wegen Bedrohung.

