Bei einem Unfall in Gelsenkirchen war auch ein Streifenwagen der Polizei beteiligt.

Polizeibericht Gelsenkirchen: Streifenwagen in Unfall verwickelt

Gelsenkirchen Bei einem Unfall in der Nähe der Schalker Arena ist auch ein Polizeiwagen beteiligt. Nicht nur Personen wurden dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Erle: Laut Polizei Gelsenkirchen war bei diesem Vorfall auch ein eigener Streifenwagen involviert.

Es war am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr, als sich eine 32-jährige Polizeibeamtin in einem Streifenwagen und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Fahrt zu einem Einsatz befand. Auf der Kurt-Schumacher-Straße fuhr sie auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Hauptbahnhof.

Zusammenprall ereignete sich auf der Kurt-Schumacher-Straße

In Höhe der Einmündung zur Willy-Brandt-Allee wartete ein 25-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der linken der beiden Fahrspuren, die geradeaus führen. Die Ampel zeigte Rotlicht. Als er den Streifenwagen wahrnahm, zog er plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur. Trotz einer Notbremsung des Streifenwagens kam es dort zur Kollision. Auf einem angrenzenden Grünstreifen prallte das Polizeiauto dann auch noch gegen eine Straßenlaterne.

Der 26-Jährige und die Polizistin erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Mann wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Beamtin suchte sofort ein umliegendes Krankenhaus auf. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Diensthund, der in ihrem Wagen saß, wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Diese werden aus Neutralitätsgründen von Beamten der Polizei Krefeld übernommen.

