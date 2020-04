Ermittlungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Ein Straßenräuberin sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sie hatte zwei Seniorinnen attackiert. Die Polizei nahm die Täterin fest, Zeugen konnten die Frau gut beschreiben.

Raub & Untersuchungshaft Gelsenkirchen: Straßenräuberin sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Sie hat am Mittwoch, 22. April 2020, eine 39-jährige Frau aus Gelsenkirchen festgenommen, die für zwei Raubdelikte im Stadtteil Beckhausen verantwortlich gemacht wird.

„Dank aussagekräftiger Beschreibungen von Augenzeugen“, sagte Polizeisprecher Christopher Grauwinkel, „haben wir die verdächtige Frau sehr schnell identifizieren können.“

Räuberin attackiert in kurzen Abständen zwei 77-jährige Frauen

Die Gelsenkirchenerin ist nach Angaben der Behörde dringend tatverdächtig, am Montag, 21. April, gegen 15.25 Uhr eine 77-Jährige auf der Flurstraße überfallen zu haben. Die Räuberin hatte vergeblich versucht , der Seniorin ihre Jutetasche zu entreißen. Etwa eine Stunde später, gegen 16.35 Uhr, ging die 39-Jährige erneut auf Beutezug. Als Opfer wählte sie eine ebenfalls 77-jährige Frau auf der Horster Straße aus. Zunächst habe sie die Seniorin nach der Uhrzeit gefragt, anschließend habe die Täterin der Seniorin ihre Handtasche entrissen. Die ältere Dame fiel durch den Ruck zu Boden und verletzte sich leicht.

Mit der Beute flüchtete die Straßenräuberin laut Polizei zunächst unerkannt. Die Raubzüge der 39-Jährigen hatten aber die Blicke anderer auf das Geschehen gezogen. Die Ermittler der Polizei kamen der Gelsenkirchenerin Dank der guten Beschreibungen von Zeugen auf die Spur und nahmen sie am Folgetag an ihrer Wohnanschrift vorläufig fest. Die Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete für die 39-Jährige die Untersuchungshaft an.