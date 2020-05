Gelsenkirchen: Straßenräuber bedrohen 15-Jährigen

Gelsenkirchen-Neustadt. Die Gelsenkirchener Polizei versucht, einen versuchten Straßenraub aufzuklären und bittet um Zeugenhinweise. Opfer wurde ein 15-Jähriger.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 15-Jähriger am Donnerstag, 30. April 2020, auf der Johanniterstraße Ecke Hattinger Straße in der Neustadt Opfer eines versuchten Straßenraubes wurde.

Bedroht, beleidigt und geschlagen

Gegen 14.30 Uhr war der Gelsenkirchener nach Behördenangaben dort in Begleitung seines Bruder zu Fuß unterwegs. Den Geschwistern näherten sich von hinten zwei Jugendliche an. Einer der beiden sprach den 15-Jährigen an, bedrohte sowie beleidigte ihn und verlangte Geld. Anschließend schlug der Angreifer auf sein Opfer ein. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung Josefstraße.

Einer der Gesuchten wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, dunkle kurze Haare, er humpelte leicht und trug eine braune Lederjacke sowie dunkelblaue Jeans. Sein Begleiter ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hatte kurze braune Haare und trug eine schwarze Kappe.

Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung am Tatort war nicht notwendig. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365 8240 entgegen.