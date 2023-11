Gelsenkirchen: Straßenbahn schiebt Autos ineinander

Gelsenkirchen-Buer. Bei einem Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen sind drei Menschen verletzt worden. Die Bahn schob mehrere Autos ineinander.

Drei Menschen (82, 54, 53) sind bei einem Unfall in Gelsenkirchen-Buer leicht verletzt worden. Eine Straßenbahn ist auf die wartende Fahrzeuge aufgefahren und hat sie ineinandergeschoben.

Straßenbahnunfall: Horster Straße in Gelsenkirchen für knapp zwei Stunden gesperrt

Gegen 8.35 Uhr am Freitag, 10. November, hatten zwei Gelsenkirchener (82, 54) sowie eine 53-Jährige aus Marl in ihren jeweiligen Autos hintereinander an einer roten Ampel an der Kreuzung Horster Straße/Schüngelbergstraße gewartet. Gleichzeitig näherte sich von hinten eine Straßenbahn und kollidierte schließlich Fahrzeugen. Die Autos wurden bei dem Aufprall zum Teil ineinandergeschoben.

Die beiden Gelsenkirchener sowie die Marlerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 61-jährige Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben bei der Kollision unverletzt. Die drei Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur ambulanten Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Fahrzeuge, mit Ausnahme der Straßenbahn, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Horster Straße war knapp zwei Stunden lang in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

