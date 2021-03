Gelsenkirchen: Strafanzeigen gegen aggressive junge Männer

Zweimal traf die Gelsenkirchener Polizei am Samstag in Schalke auf aggressive junge Männer. Beide mussten mit auf die Wache.

Wegen Ruhestörung wurde die Gelsenkirchener Polizei am Wochenende zweimal nach Schalke gerufen. An der Dresdener Straße hatten Nachbarn über Lärm geklagt. Die Bitte der Beamten, die Musik leiser zu stellen beantwortete der 27-jährige Wohnungsinhaber aggressiv und mit Beleidigungen. Die Beamten fixierten den Mann daraufhin und nahmen ihn mit auf die Wache.

Samstagnachmittag mussten die Beamten an der Grillostraße ebenfalls einschreiten. Sie nahmen einen 28-Jährigen fest, der zuvor einen Mann mit einem Messer angegriffen und mit Gegenständen beworfen haben soll. Bei Eintreffen der Beamten hatte ein Passant bereits den Mann zu Boden gebracht. Gegen den Wohnungsinhaber an der Dresdener Straße und gegen den Angreifer an der Grillostraße wird weiter ermittelt. Strafanzeigen sind auf dem Weg.