Der Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Hier wurde ein Stolperstein gegen das Vergessen verlegt.

Erinnerung Gelsenkirchen: Stolperstein am Heinrich-König-Platz verlegt

Gelsenkirchen-Altstadt. Gegen das Vergessen: In der Gelsenkirchener Altstadt ist ein Stolperstein in Gedenken an Heinrich König verlegt worden.

Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef hat die Patenschaft für einen Stolperstein in Gedenken an Heinrich König übernommen. Der Stein wurde am 18. Juni auf dem Heinrich-König-Platz an der Ahstraße, Höhe Einmündung Husemannstraße, verlegt.

Die zum Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehörende Einrichtung will die Erinnerung an König bewahren, der 1942 im Konzentrationslager Dachau von Handlagern der Nationalsozialisten umgebracht wurde. König wirkte ab 1935 als Kaplan an der Propsteikirche und war unter anderem als Präses der Kolpingfamilie.

Projektgruppe verlegt Stolperstein in Gelsenkirchen

Die Projektgruppe „Stolpersteine Gelsenkirchen – Gemeinsam gegen das Vergessen“ hat den Stolperstein verlegt. An der Zeremonie nahmen am vergangenen Freitag Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Gelsenkirchener Vereinen und Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürger teil.

Nach einigen erinnernden und auch mahnenden Worten der Rednerinnen und Redner wurden weiße Rosen als Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus am Gedenkort angebracht.

„Uns als Pädagogen sehe ich in der Pflicht, unser Wissen weiterzugeben und deutlich zu machen: Was ist passiert? Warum ist das passiert? Wie viel Ungerechtigkeit, Unrecht und Willkür sind damals geschehen?“, so Matthias Hommel, Leiter der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef.

Beispiel Heinrich König: Hinsehen, nicht wegsehen

„Das Beispiel Heinrich König mahnt uns, hinzusehen und nicht wegzusehen. Es mahnt uns, zu protestieren und aufzustehen, wenn Macht missbraucht und aus Recht Unrecht wird und wenn statt Menschlichkeit Rassismus und Hass den Alltag bestimmen“, so Hommel.

In den Sommerferien sei zudem ein Besuch mit einigen Kindern und Jugendlichen im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald geplant.

