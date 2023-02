Gelsenkirchen startet den April mit Blumen- und Gartenmarkt

Am ersten Aprilwochenende blüht und grünt es wieder in der Gelsenkirchener Innenstadt: Dann steigt der Garten- und Blumenmarkt, begleitet vom holländischen Markt und verkaufsoffenem Sonntag.

Gelsenkirchen. Am ersten Aprilwochenende hält der Frühling Einzug in Gelsenkirchen. Neben Blumen- und Gartenmarkt lockt der holländische Markt in die City.

Die Innenstadt wird am Wochenende 1./2. April wieder zum Mekka für Gartenfreunde. Die Werbegemeinschaft City Initiative e.V. Gelsenkirchen hat für den Samstag und Sonntag wieder einen Blumen- und Gartenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag organisiert. Die Durchführung des Frühjahrsmarktes wird vom Bahnhofcenter Gelsenkirchen und der Stadt Gelsenkirchen unterstützt.

Holländischer Markt als zusätzlicher Magnet

Es ist bereits das 13. Mal, dass mit dem Markt zwischen Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße und Neumarkt der Frühling einzieht. Auch in diesem Jahr dürfte das „Extra“ in Gestalt eines holländischen Marktes mit rund 40 zusätzlichen Ausstellern auf dem Heinrich-König Platz am Sonntag zwischen elf und 18 Uhr zum besonderen Magneten werden. Im Gepäck haben sie Lakritz, Nüsse, Backwaren, Käse, Fisch, Wurst, Frikandel, Obst, Pflanzen, Blumenzwiebeln, Stoffe, Lederwaren, Mode sowie Accessoires. Am Sonntag öffnet dann auch der Einzelhandel in der Zeit von 13-18 Uhr seine Pforten.

Der Frühjahrsmarkt startet am Samstag um 10 Uhr mit rund 70 Ausstellern aus der Region und dem benachbarten Ausland. Die Angebotspalette reicht von Pflanzen über Blumenzwiebeln bis zur Deko für Garten oder Balkon. Pflanzenexoten, Kräuter- und Heilpflanzen, Laub- und Obstgehölze und Stauden, bis zu Kakteen Schnittblumen und afrikanischen Pflanzen sowie Bonsai und Zubehör gehören zum Angebot.

Kunsthandwerk und traditionelle Zünfte bei der Arbeit

Neben Floristen und Gärtnern bieten Kunsthandwerker Selbstgemachtes wie Schmuck, Holzfiguren, Puppenkleider, Keramik und Fensterdekorationen zum Verkauf. Entlang der Bahnhofstraße erwarten Besucher Handwerker, die sich bei der Ausübung ihrer traditionellen Zünfte wie Buttermacher, Seiler, Kupferschmied, Kerzenzieher, Spinner und Hörnermacher über die Schulter schauen lassen. Sie lassen zum Teil auf Wunsch Interessierte auch einmal selbst Hand anlegen.

Den Nachwuchs erwarten zwei Kinderkarussells am Bahnhofcenter und der Augustastraße sowie ein Tiergehege am Neumarkt.

Der Blumen- und Gartenmarkt öffnet Samstag von 10-19 Uhr und Sonntag von 11-18 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag läuft von 13-18 Uhr.

