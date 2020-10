Gelsenkirchen-Ückendorf. Das IKT in Gelsenkirchen-Ückendorf will auf einem Prüfstand Starkregen und Überflutungen simulieren. Wie diese Anlage genau funktioniert.

Ursprünglich sollte das Großprojekt bereits im kommenden Jahr fertig sein. Daraus wird jedoch nichts. Corona habe alles ein bisschen gebremst, aber „Ende 2022 soll die Starkregen-Versuchsanlage mitsamt Halle stehen“, sagt Roland W. Waniek, Geschäftsführer des Instituts für Unterirdische Infrastruktur (IKT) in Gelsenkirchen.

Bislang testete das IKT Schachtbauwerke und Kanalbauteile. Für die Pionierarbeit, wie es Waniek bezeichnet, an einem weltweit einzigartigen Prüfstand für Starkregen sucht das IKT derzeit einen Generalplaner für den Bau des Projekts, das mit einer Summe von 9,18 Millionen Euro vom Land und der EU gefördert wird. Die Emschergenossenschaft, die AGG Gelsenkanal und Gelsenwasser leisten ebenfalls eine Teilfinanzierung.

Gelsenkirchen: In der Starkregen-Anlage lassen sich Straßen nachbauen

Zudem werden verschiedene Labor- und Versuchseinrichtungen modernisiert. Von dem avisierten Investitionsvolumen von 11,55 Millionen Euro entfallen zwei Drittel auf den Bau der Strakregen-Versuchsanlage, der Rest fließt in die Modernisierung der bestehenden Technik.

Läuft alles nach Plan, steht in zwei Jahren auf dem IKT-Gelände am Exterbruch im Stadtteil Ückendorf also ein Prüfstand, mit dem sich Überflutungen und Starkregen simulieren und der Ablauf der Wassermassen beobachten lassen. „Wir können in einer großen Stahlwanne, die ungefähr 20 Meter lang, zehn Meter breit und einen Meter tief ist, Straßen im Maßstab 1:1 nachbauen - mit Bordsteinen, Rinnen, Gullys und Abwasserschächten“, erzählt der 54 Jahre alte Waniek, der seit 1999 als Geschäftsführer aktiv ist. Bisher habe es beispielsweise an Universitäten nur Tests in kleineren Maßstäben gegeben. „Mit einem überdimensionierten Duschkopf lassen wir es dann von oben regnen. 1000 Liter pro Sekunde.“ Einen Fußball-Platz könne man damit in 15 Minuten knöcheltief unter Wasser setzen.

Ein Blick in die Testhalle des Gelsenkirchener Instituts für Unterirdische Infrastruktur (IKT) in Ückendorf. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Forschungsarbeit in Zeiten des Klimawandels wichtig

Doch wofür der ganze Aufwand? „Wir wollen den Kommunen Lösungen an die Hand geben, um bei Starkregen und Überschwemmungen Schäden an Gebäuden oder der übrigen Infrastruktur zu vermeiden oder abzumildern“, erläutert Waniek. Das sei gerade in Zeiten des Klimawandels wichtig: „Viele Forscher sagen voraus, dass es künftig mehr Starkregenereignisse geben wird.“

Weitere Modernisierungen Ein Drittel der 11,55 Millionen Euro nutzt das IKT, um neue Werkstoffe zu testen, die in der Niederschlagswasserbeseitigung und der Kanalisationstechnik Anwendung findet - wie beispielsweise Glasfaserkunststoff, Polyethylen oder Nadelfilz. Die Einrichtung sei ein bisschen in die Jahre gekommen, so Waniek. Diese neuen Materialien werde man auf Verformung durch Erd- oder Verkehrslast und Hitze testen, um zu sehen, ob sie Widerstände aushalten und spröde werden.

Mithilfe der Anlage und verbauter Messtechnik lassen sich solche Situationen durchspielen. Die zentralen Fragen seien dabei laut Waniek wo das Wasser hinläuft und wie die gesamte Ablauftechnik zusammen funktioniert. Sogar bis zu zehn Prozent Gefälle in einer Straße könne man simulieren - mit hydraulischen Zylindern. „Aus den Versuchen kann sich zum Beispiel ergeben, dass die Bordsteine etwas erhöht werden müssen, damit die Wassermassen nicht darüber hinweglaufen.“

Versuche sollen im Internet übertragen werden

Ganz so einfach sei dieser Ratschlag aber auch nicht, gibt Waniek zu bedenken: „Das macht es natürlich für Fahrradfahrer oder Menschen mit Rollator schwieriger. Jeder hat da ein anderes Interesse.“ Mit der Versuchsanlage sei es allerdings möglich, sich einer für alle Parteien akzeptablen Lösung anzunähern und die zunehmenden Probleme durch Starkregen zu lösen. Jede Stadt habe erfahrungsgemäß ihre Hotspots, also für Überflutungen gefährdete Stellen.

Besuchsziel bei der Aktion „WAZ öffnet Pforten“: Leser haben so Einblick in die Forschung des IKT in Gelsenkirchen bekommen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Um Wissenschaftler in aller Welt an den Erkenntnissen des IKT teilhaben zu lassen, sollen die Versuche außerdem mit Videobildern aus einem Steuer- und Regelstand über das Internet übertragen werden.