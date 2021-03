Gelsenkirchen: Stadterneuerungs-Botschafter gesucht

Die sanierten Torhäuser in Gelsenkirchen-Hassel – 2019 eingeweiht – sind das Wahllokal für die Abstimmung in Sachen Gebietsbeirat Hassel/Westerholt/Bertlich. Dessen Mitglieder bestimmen über die Förderung von Projekten im Stadterneuerungsgebiet mit.

Gelsenkirchen-Hassel/Westerholt. Gebietsbeirat Gelsenkirchen-Hassel/Herten-Westerholt/-Bertlich wird neu gewählt. Mitglieder entscheiden über Förderung von Projekten mit.

Mitmachen statt nur zugucken: Das ist im Gebietsbeirat Hassel/Westerholt/Bertlich gefragt, dessen Mitglieder jetzt neu gewählt werden. Wer in einem der drei Gelsenkirchener bzw. Hertener Stadtteile wohnt und das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann mitentscheiden, wer in der bürgerschaftlichen Vertretung über die Förderung von Projekten in dem Stadterneuerungsgebiet mitbestimmt.

Unter www.stadterneuerung-hwb.de/gebietsbeirat stellen sich alle Kandidatinnen und Kandidaten in kurzen, selbstgedrehten Videos vor. Die Stimmen können von Montag bis Donnerstag, 15. bis 18. März, und von Montag bis Mittwoch, 22. bis zum 24. März, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr im Torhaus 10 der Neuen Zeche Westerholt, Egonstraße 10 in Gelsenkirchen-Hassel abgegeben werden. Gewählt wird getrennt nach Städten, Personalausweise sind daher zur Wahl mitzubringen. Die Stimmabgabe findet kontaktlos unter den geltenden Corona-Schutzbestimmungen statt.

Von bürgerschaftlichen Projekten sollen möglichst viele Menschen profitieren

Der Gebietsbeirat besteht aus insgesamt 26 Personen. Mit dabei sind jeweils sieben gewählte Bürger aus Gelsenkirchen und Herten sowie jeweils sechs Vertreter der lokalen Politik. Der Gebietsbeirat tagt viermal jährlich an wechselnden Orten in den Stadtteilen.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Entscheidung über den Einsatz des Geldes aus dem Quartiersfonds. Dort stehen jährlich 50.000 Euro für bürgerschaftliche Projekte und Aktivitäten zur Verfügung, die einen direkten Bezug zu den Stadtteilen haben und von denen möglichst viele Menschen profitieren sollen. In den zurückliegenden sieben Jahren hat der Gebietsbeirat 75 Projekte mit rund 270.000 Euro unterstützt.

Die Mitglieder des Gebietsbeirats sind Multiplikatoren sowie Botschafter der Stadterneuerung mit rund 34.000 Menschen vor Ort.

Mehr Informationen gibt es im Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich (0209 169 6922, info@stadterneuerung-hwb.de oder unter www.stadterneuerung-hwb.de).

