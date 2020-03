Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Der kommunale Ordnungsdienst hat illegal abgestellte Schrottautos in Gelsenkirchen abschleppen lassen. Für die Halter kann das teuer werden.

Der kommunale Ordnungsdienst (KOD) ist am vergangenen Donnerstag, 5. März, mit einer Schwerpunktaktion gegen illegal abgestellte Schrottautos in Schalke-Nord vorgegangen. Zuvor hatten sich Bürger beschwert, dass vermehrt nicht angemeldete Fahrzeuge im Stadtteil abgestellt worden waren.

Bei der Kontrolle wurden allein im Bereich Uechtingstraße/Parallelstraße drei Fahrzeuge unverzüglich abgeschleppt. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes, bei dem sowohl das Kennzeichen aus der Umweltplakette entfernt, als auch die Fahrzeugidentifikationsnummer in der Windschutzscheibe unkenntlich gemacht worden waren.

„Bei solchen Fahrzeugen liegt der Verdacht nahe, dass Straßen und öffentliche Plätze als eine Art kostenloses Zwischenlager genutzt werden, um den Pkw-An- und Verkauf abzuwickeln. In solchen Fällen kann das Fahrzeug sofort abgeschleppt werden“, erläuterte Marcel Günther, Teamleiter im städtischen Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Doch nicht nur der Mercedes kam an den Abschlepphaken. Bei der Überprüfung von zwei Fahrzeugen mit rumänischen Kennzeichen wurde der fehlende Versicherungsschutz festgestellt.

Audi darf bis 25. März stehen bleiben

Mindestens 250 Euro Bußgeld plus Abschleppkosten und Standgebühren kommen auf die Fahrzeughalter illegal abgestellter Fahrzeuge zu. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld bis zu 1000 Euro betragen.

Die Hülsmannstraße aber auch der Bereich Im Sundern hatte der KOD ebenfalls im Blick. Bei einem Lieferwagen fehlte hier die Umweltplakette. In der Kapellenstraße fiel ein blauer Audi A6 mit einem orangefarbenen Aufkleber auf der Windschutzscheibe auf. Noch bis zum 25. März kann das Fahrzeug dort stehen, dann ist die gesetzliche Frist von vier Wochen abgelaufen und es wird abgeschleppt.

Weitere Fahrzeuge wurden in der Hafenstraße sowie am Schalker Markt während der Schwerpunktaktion abgeschleppt. Neben Schalke-Nord ging der KOD auch gegen illegal abgestellte Fahrzeuge auf der Europastraße und in Ückendorf vor.