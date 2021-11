Gelsenkirchen: St. Mariä Himmelfahrt wird zum Kunst-Shop

Mehrere Hundert Arbeiten, von Malereien über Collagen bis hin zu Skulpturen, werden bei der Ausstellung „Kunst – Kirche – Charity“ vom 3. bis 5. Dezember 2021 in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Gelsenkirchen-Buer verkauft.

Gelsenkirchen-Buer. Die aufgegebene Kirche in Gelsenkirchen-Buer avanciert zum Kreativquartier: Kunstschaffende verkaufen Werke. Davon profitiert das Frauenhaus.

Art Cologne? Kennt jeder in der Kreativ-Szene. Bei „Wir: Kunst – Kirche – Charity“ ist das natürlich nicht der Fall, schließlich feiert die Verkaufsausstellung erst Premiere: Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Dezember, präsentieren neun Kunstschaffende einen Querschnitt ihrer Arbeiten in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche an der Goldbergstraße in Buer. Es dürfte das erste und letzte Mal sein, dass das aufgegebene Gotteshaus zum Kreativquartier wird.

Der buersche Künstler Norbert Feldmann als Initiator der Ausstellung jedenfalls ist überzeugt: „Es muss etwas in der Kirche passieren, so lange es sie noch gibt – am besten etwas für Kulturfans.“ St.-Urbanus-Propst Markus Pottbäcker, selbst sehr kunstinteressiert, war schnell begeistert von dem Veranstaltungsformat; für die Auswahl der Kreativköpfe und Organisation brauchte es dann doch etwas länger.

Vielfalt der Kunstwerke in Gelsenkirchen-Buer macht Lust auf einen zweiten Blick

Neun Kunstschaffende – bis auf eine Ausnahme alle aus Gelsenkirchen-Buer – präsentieren einen Querschnitt ihrer Arbeiten bei der Charity-Ausstellung in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche: Aleksandra Baumann, Heinrich Spiekermann, Jörg Bornhold, Norbert Feldmann, Sieglinde Schwede, Sabine Hallensleben, Bärbel Frank und Dieter Depping (v.l., nicht im Bild: Dr. Michael Krämer). Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Lieber etwas mehr Zeit sollten auch die Besucherinnen und Besucher mitbringen: Was da an Objekten, Bildern und Skulpturen zwischen den rollstuhlfahrer-gerecht platzierten Bänken und im Altarraum zu sehen ist, verdient nicht nur mehr als einen Blick – die Exponate machen auch Lust darauf. Gerade weil sie so unterschiedlich sind in Sachen Themen, Technik, Materialien und Stil.

Da ist etwa Aleksandra Baumann (48), die mit ihren sphärisch wirkenden Acrylarbeiten der Poesie des Lichts nachspürt („Lichtermeer“). Auch Erlebnisse („Gasometer“) oder biografische Brüche wie Ortswechsel greift sie auf, um sie mal gegenständlich, mal abstrakt auf Papier oder Leinwand zu verdichten. Dabei arbeitet die Autodidaktin „intuitiv und instinktiv“, wie sie sagt, und oft mit zarten, hingehaucht wirkenden Pinselstrichen; sie scheut aber auch nicht davor zurück, sie mit kräftigen Tönen zu kombinieren, wie bei ihrer Hommage ans „Musiktheater“ (so der Titel).

Gelsenkirchener PottenArt-Trio experimentiert mit Fundstücken

Dieter Depping, Sabine Hallensleben und Heinrich Spiekermann vom Atelier PottenArt in Erle zeigen unterdessen Skulpturen und Bilder aus recycelten Materialien und Fundstücken. Die Bueranerin Hallensleben (68), einst Lehrerin für Deutsch und Englisch, fertigt mit Acryl, Strukturmitteln und Pigmenten abstrakte Kompositionen, bei denen etwa Treibholz, Verpackungen oder PU-Schaum verarbeitet werden.

Der spielerische Umgang damit inspiriert sie zu immer neuen Motiven, Farben und Formen. „Was dabei entsteht, ist ein geplanter Zufall.“ Ähnlich plastisch wie ihre Collagen kommen auch die Acrylarbeiten von Dieter Depping (72) aus Buer daher, den besonders die Veränderung vom zweidimensionalen Bild zum dreidimensionalen Objekt reizt. Mal greift er zu nasser Pappe, mal zu Holzresten.

Wiederbelebung weggeworfener Dinge

Besondere Leidenschaft hat der einstige Inhaber von Einrichtungshäusern für den Mineralwerkstoff HI-Macs entwickelt, der durch seine seidenmatte Oberfläche auffällt und thermisch verformbar ist. Deppings künstlerische Auseinandersetzung damit erinnert teilweise an die Anordnung menschlicher Knochen im Skelett, dann wieder an die amorphe Form von Kleinstlebewesen.

Heinrich Spiekermann (73) aus Buer hat sich ebenfalls der „Wiederbelebung weggeworfener Dinge“ verschrieben. Ob Plastikmüll oder Pappe, Nägel oder Holzreste: Er erschafft daraus einen faszinierenden Kosmos, dem er den Namen „Kuddelmuddeldaddeldu“ gegeben hat. Auf unterschiedlichen Malgründen erschafft er mit Acryl, Öl und Pastell eine recycelter Welt von neuer Ästhetik. Und wenn er aus ausrangierten Pinseln, Ästen und Pralinenverpackungen fröhlich-bunte Objekte fertigt, zaubert er dem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht.

Taktile Objekte und Malereien berücksichtigen Bedürfnisse von Sehbehinderten

Sieglinde Schwede (73), pensionierte Kunst-Lehrerin aus Essen, ist mit facettenreichen Acryl-Experimenten und Skulpturen aus Holz vertreten. Mal lotet sie die Untiefen von Wasser aus, mal porträtiert sie Frauen oder Bergleute. Collagen wie „Arbeiten“ laden zum Entdecken von Ruhrgebiets-Sehenswürdigkeiten wie der Zeche Zollverein oder Lüpertz Herkules-Skulptur in Horst ein.

Dreitägige Ausstellung öffnet Anfang Dezember Die Kunstverkaufsaktion in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche an der Goldbergstraße 11 ist geöffnet am Freitag, 3. Dezember, 19 bis 22 Uhr, am Samstag, 4. Dezember, 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 5. Dezember, 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein kostenloser Liefer- und Verpackungsservice ist inklusive. Es gilt die 2G-Regel. 30 Prozent der Verkaufserlöse sind bestimmt für das Gelsenkirchener Frauenhaus, das bis zu zwölf von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder aufnimmt. Während Miete und Betriebskosten der Einrichtung gedeckt sind, sind Personalkosten nicht komplett finanziert. Das Haus ist auf Sach- und Geldspenden angewiesen, um die Zukunft zu sichern. Info: https://www.frauenhaus-gelsenkirchen.de/

Bärbel Frank, gelernte Bauzeichnerin und einst als Arbeitsvermittlerin für Blinde tätig, präsentiert taktile Objekte und Malereien, die besonders die Bedürfnisse von Sehbehinderten berücksichtigen. „Meine Kunst kann jeder anfassen und erspüren“, so die Bueranerin. In „Metabolismus“ etwa hat sie ein Foto von mit Teddywatte gefüllten und mit Nylonnetzen bezogenen Kugeln ergänzt durch eine dreidimensionale Plastik, „die bei Blinden für ein Kopfkino sorgt“, so ihr Anspruch.

Kunst aus vermeintlichem Wegwerfmaterial Wellpappe

Jörg Bornhold, Paketzusteller aus Buer, der vor zwei Jahren mit der Acrylmalerei auf Leinwand begonnen hat, zeigt sowohl abstrakte als auch gegenständliche Werke in mal kräftigen, mal eher zurückhaltenden Tönen: Porträts finden sich bei ihm ebenso wie Kompositionen aus grafischen Mustern. Dr. Michael Krämer, Arzt aus Buer, stellt unterdessen Druckgrafiken und als Besonderheit ein „Künstler:innenbuch“, in dem er Grafiken und Lyrik kombiniert.

Ausstellungs-Initiator Norbert Feldmann beeindruckt derweil mit der Vielfalt seiner Arbeiten aus dem vermeintlichen Wegwerfmaterial Wellpappe, das er teilweise Schicht um Schicht verleimt, zu kunstvollen dreidimensionalen Objekten formt, optische Täuschungen inklusive. Aphorismen wie „Gemeinsam sind wir stark“ gestaltet er zu Reliefs um, bei denen eine Gruppe einzeln ausgesägter Figuren ein schweres Brett stemmt („Die Stützenden“). Aber auch Gipsstelen und reliefartige Bilder in monochromem Schwarz sind zu sehen.

Was die Zukunft des neuen Kunst-Formats angeht, so sieht Feldmann freilich nicht schwarz: „Wenn das Interesse da ist, sehen wir zu, dass die Charity-Verkaufsausstellung auch in 2022 stattfinden kann. Auch wenn diese Kirche nicht mehr zur Verfügung steht.“

