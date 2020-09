Der Pflegebedarf von Klienten des Sozialwerks St. Georg in Gelsenkirchen hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Die Finanzierung der Betreuung sei aber nicht auskömmlich, so das Unternehmen. Deshalb sollen bis zu 48 schwerst Pflegebedürftige aus zwei Häusern in Bismarck in andere Einrichtungen umziehen.