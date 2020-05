Gelsenkirchen: St. Augustinus sucht Ordner für Gottesdienste

Pastor Mirco Quint in der Kirche St. Augustinus in der Gelsenkirchener Altstadt.

Gelsenkirchen-Altstadt. 90 Personen maximal dürfen ab Montag die Messen in der Kirche St. Augustinus besuchen. Für die Gelsenkirchener Kirche werden Ordner gesucht.

Endlich gute Nachrichten: Ab dem 11. Mai können in St. Augustinus wieder Gottesdienste besucht werden. Dringend gesucht werden jetzt allerdings Menschen, die bereit sind, beim notwendigen Ordnungsdienst mitzuhelfen. Daher die Bitte von Pastor Mirco Quint: „Wer bereit ist, diesen Dienst zu tun, möge sich bitte ganz schnell bei mir melden.“

Denn das Coronavirus wird die Gesellschaft ja noch eine ganze Zeit begleiten. Aus dem Grunde darf auf Vorsichtsmaßnahmen auf keinen Fall verzichtet werden. „Für jede Heilige Messe, die jeweils montags bis freitags um 10 Uhr stattfinden wird, werden drei Ordner oder Ordnerinnen benötigt“, erklärt Quint.

Maximale Zahl der Gottesdienstteilnehmer liegt bei 90 Personen

Die wesentliche Aufgabe ist es, den Eintritt in die Kirche zu regeln. Und zwar in Bezug auf die Abstandsvorgaben und das verpflichtende Tragen eines Mund- und Nasenschutzes durch diejenigen, die am Gottesdienst teilnehmen. Außerdem geht es darum, den Gläubigen zu zeigen, wo sie Platz nehmen dürfen, damit der Abstand zwischen den einzelnen Personen gewährleistet ist.

Pastor Miro Quint weist darauf hin, dass die maximale Zahl der Gottesdienstteilnehmer bei 90 Personen für St. Augustinus liegt. Er geht aber davon aus, dass diese Zahl wohl nicht erreicht wird. Wer ab Montag helfen möchte, soll sich schnell unter www.propstei-ge.de/ordner melden.