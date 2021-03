Gelsenkirchen: St. Augustinus eröffnet Waldkindergarten

St. Felix soll der neue Waldkindergarten in Gelsenkirchen-Ückendorf heißen, den St. Augustinus im August 2021 eröffnen will.

Am Marienhospital Gelsenkirchen eröffnet St. Augustinus im August einen Waldkindergarten für Kinder ab drei Jahren. Anmeldung ab sofort möglich.

Ein neues, naturnahes Kindergarten-Angebot startet die St. Augustinus-Gruppe im kommenden August. Dann soll unter dem Dach der Gruppe nahe dem Marienhospital in Ückendorf ein neuer Kindergarten eröffnen. Der Waldkindergarten St. Felix will Kinder einladen, von und mit der Natur zu lernen. Ansgar Suttmeyer, Verwaltungsleiter der St. Augustinus Kindergarten GmbH: „Unser neues Kindergartenangebot bietet Betreuungsplätze für Kinder von drei bis sechs Jahren. Von den insgesamt 45 Betreuungsplätzen haben 20 Plätze einen Umfang von 45 Wochenstunden und 25 Plätze bieten 35 Wochenstunden. Wir sind sicher: Die Nachfrage wird groß sein!“ Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags bis freitags von sieben bis 16 Uhr.

Tägliche Entdeckungstouren durch den Wald

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus GelsenkirchenDas Konzept von St. Felix erklären die pädagogisch Verantwortlichen, Nicole Funke-Wydra und Finn Wilms, so: „Wir stark ist eine Ameise? Warum sind Frösche zuerst Kaulquappen? Und: Wie klettere ich den ,Rutscheberg’ hoch, damit ich bis auf den Weg wieder hinunterrutschen kann? Diese Fragen werden sich die Kinder unseres Waldkindergartens jeden Tag beantworten können.“ Finn Wilms ergänzt: „Den ganzen Tag werden wir in den Waldgebieten auf Entdeckungstouren gehen, beim Spielen im Waldkindergartenwagen ausruhen und beim Mittagessen Kraft sammeln, bevor es dann am Nachmittag noch einmal in den gegenüberliegenden Rhein-Elbe-Park geht.“

Anmeldung ab sofort online möglich

Forschendes Naturerlebnis - so nennen die beiden Pädagogen den konzeptionellen Dreh- und Angelpunkt des neuen Waldkindergartens, denn, so Nicole Funke-Wydra: „Der Wald ist Spielort ohne Spielzeug und lädt ein, selbst spannende Projekte zu entwickeln und auf gedankliche und bewegliche ,Schatzsuche’ zu gehen.“ Anmeldungen für den Waldkindergarten St. Felix sind ab sofort über das Online-Anmeldeportal der Stadt Gelsenkirchen möglich.

Ansprechbar sind Nicole Funke-Wydra unter Telefon 0209/ 172-54606, Finn Wilms unter Telefon 0209/ 17004-155

