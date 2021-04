Gelsenkirchen: Spunk fördert Musiknachwuchs mit „GErockt“

Das Spunk in Gelsenkirchen plant unter anderem eine Radiosendung (Symbolfoto) in der Partnerstadt Zenica. Ziel: den Musiknachwuchs fördern.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Nachwuchsförderung mal anders: Das Spunk in Gelsenkirchen plant eine Radiosendung in der Partnerstadt Zenica. So funktioniert das Mitmachen.

Die Corona-Beschränkungen setzen der Kultur stark zu. Auch im Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk fallen alle Konzerte zur Zeit aus. Dennoch möchte das Ückendorfer Falken-Team junge Kultur fördern und ruft nun dazu auf, sich beim Spunk mit Kurzbeschreibung, Song und Foto zu bewerben. Das Ziel: Ein Podcast, eine Radio-Sendung in der Bosnischen Partnerstadt Zenica und ein MP3-Stick als Give-Away (Geschenk), um den Bekanntheitsgrad zu steigern.

„Für junge Bands ist es gerade besonders schwierig, Aufmerksamkeit für die eigenen Songs zu bekommen. Auftritte, Festivals und Feste fallen aus, auf Online-Shows haben viele nach Stunden in Online-Unterricht, -Vorlesungen oder Video-Konferenzen nicht mehr so wirklich die Lust. Darum haben wir geschaut, wie wir trotz Lockdown und Einschränkungen jungen Künstlern helfen können, ihre Musik einem Publikum präsentieren zu können“, erklärt Sebastian Kolkau, Vorsitzender des Spunk-Fördervereins den neuen Plan.

Bewerbung per MP3-Datei und per Mail

Bands, Duos und Solo-Künstler/-innen aus Gelsenkirchen und Umgebung können sich nun darum für das Projekt „GErockt“ bewerben. Dazu reicht eine E-Mail an spunk.ge@gmx.de mit Foto, Kurzbeschreibung und einem Song als MP3-Datei. Das Team des Ückendorfer Kultur-Zentrums trifft hier eine Vorauswahl.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Mit bis zu 15 Künstler/-innen wird dann ein Podcast erstellt, den kostenlos zu hören sein wird. Des Weiteren werden 1200 USB-Sticks mit den Songs und einem Booklet produziert, die kostenlos als Give-Aways verteilt werden und es wird eine Radio-Sendung in der Bosnischen Partnerstadt Zenica mit den Songs der Bands ausgestrahlt. Dabei hilft die jahrelange Partnerschaft mit dem Jugend-Projekt „RadiYo Active“ in Zenica. Hier wird eine Sondersendung zu Musik-Kultur in Gelsenkirchen produziert und ausgestrahlt.

Interessierte Bands und Musiker:innen können ihre Bewerbung dafür bis zum 20. April einreichen.