Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu einem Sprayer, der am Donnerstag in Erle sein Unwesen getrieben hat.

Polizei Gelsenkirchen Gelsenkirchen: Sprayer beschädigt in Erle Autos und Fassaden

Gelsenkirchen. Polizei sucht einen Sprayer, der am Donnerstag in Gelsenkirchen-Erle Autos und Hausfassaden beschmiert hat. Eine Täterbeschreibung liegt vor.

Ein bislang unbekannter Mann hat laut Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr in der Springbachgasse in Erle mehre Autos, Hauswände und Gartenhäuser mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt.

Anzeigen mehrerer Anwohner liegen bei der Polizei Gelsenkirchen vor

Mehrere Anwohner zeigten entsprechende Schäden an drei Hausfassaden, zwei Autos, einem Garagentor, einer Hausfassade und einer Garage an. Die Schriftzüge wurden entweder mit einem wasserfesten Stift oder einer Sprühdose aufgebracht.

Ein Anwohner konnte einen Tatverdächtigen zunächst verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Gesuchte ist 18 bis 19 Jahre alt, hat blonde Haare und trug einen Kapuzenpullover. Hinweise zum Gesuchten an die Polizei unter 0209 365 8240.

