Gelsenkirchen: Sport-Paradies bereits ab 16. April geöffnet

Gelsenkirchen. Das Hallenbad im Gelsenkirchener Sport-Paradies öffnet bereits am 16. April wieder seine Pforten. Das sind die Gründe für die vorzeitige Öffnung.

Gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Hallenbad im Sport-Paradies öffnet deutlich eher als angekündigt wieder seine Pforten. Nach der ursprünglichen Planung sollten die in den Osterferien gestarteten Reparatur- und Wartungsarbeiten erst am Freitag, 21. April, abgeschlossen sein. Nun können alle Schwimmerinnen und Schwimmer aber bereits ab diesem Samstag, 15. April, ab 9 Uhr wieder an der Adenauerallee in Erle in die Fluten eintauchen.

Über drei Millionen Liter Wasser mussten aus den Becken abgelassen werden

„Die anstehenden Arbeiten wurden zügig erledigt, alles hat prima geklappt“, nannte Janin Meyer-Simon, die Sprecherin der zuständigen Stadtwerke Gelsenkirchen, den wichtigsten Grund für die vorgezogene Öffnung. Und zu tun gab es in den vergangenen Tagen ja zur Genüge: Zunächst wurden aus allen Becken die addiert über drei Millionen Liter Wasser abgelassen. Danach wurden das Wellen- und das Kursbecken nicht nur akribisch gereinigt, sondern auch defekte Fliesen ausgetauscht.

Die wichtigste Aufgabe war aber die Wartung der Hubboden-Technik. Diese stammt aus dem Jahr 1984 und musste teils erneuert werden. Zudem wurden Schweißarbeiten vorgenommen. „Zum Glück standen alle erforderlichen Ersatzteile sofort zur Verfügung“, so Meyer-Simon. Bei den Wartungsarbeiten kam auch ein Hubsteiger zum Einsatz. Mit dessen Hilfe wurden die Decken, alle Lichtanlagen sowie die Hängebrücke über dem Wellenbecken kontrolliert und repariert. Derzeit wird das Wasser überall neu eingelassen, damit ab Samstag für die Besucher wieder alles bestens ist im Sport-Paradies.

