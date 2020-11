Ein nervenaufreibender Einsatz endete am Freitagabend um 22 Uhr für rund 50 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst mit einer kontrollierten Sprengung: Nach dem Fund hochexplosiver Pikrinsäure in der Wohnung eines verstorbenen Mannes an der Hedwigstraße gelang es Experten der Bundespolizei, den Gefahrstoff auf einem freien Feld an der Bergackerstraße unschädlich zu machen. Erst danach durften die 23 dort gemeldeten Bewohner von drei evakuierten Mehrfamilienhäusern in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie berichtet, hatte sich am Freitag gegen 12.35 Uhr der Wohnungseigentümer über den Notruf bei der Feuerwehr gemeldet, weil er bei der Räumung der Zimmer zahlreiche Behälter mit unbekannten Chemikalien entdeckt hatte. Den entsandten Einheiten der Wache Buer war schnell klar, dass Spezialkräfte nötig waren. Diese forderten wiederum wegen des begründeten Verdachts, dass sich in mindestens zwei Fläschchen getrocknete Pikrinsäure befinden könnte, Kräfte der Bundespolizei und der Analytischen Taskforce der Feuerwehr Dortmund an. Der Verdacht bestätigte sich schnell. Getrocknete Pikrinsäure kann selbst durch Erschütterungen explodieren und hat eine noch höhere Sprengkraft als TNT.

Gefahrstoff wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Gelsenkirchen gespengt

Feuerwehr und Polizei sperrten den Fundort der hochexplosiven Piktrinsäure in Gelsenkirchen-Resse weiträumig ab. Rund 20 Bewohner von drei Mehrfamilienhäusern mussten evakuiert werden. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Während die Analyse der anderen unbekannten Stoffe in etwa 20 Behältern ergab, dass von ihnen keine unmittelbare Gefahr ausging - sie sind laut Feuerwehr zum Teil ätzend und giftig und sollen in den nächsten Tagen fachgerecht entsorgt werden -, galt es, die Pikrinsäure unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen zu bergen. Die Bewohner mussten zunächst die Häuser verlassen bzw. durften sie nicht mehr betreten. „Die meisten kamen bei Verwandten oder Freunden unter, für die übrigen stellten wir einen Bus der Bogestra auf der Hertener Straße zur Verfügung, damit sie sich wenigstens aufwärmen konnten“, so Carsten Jost von der Feuerwehr.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Dann trug ein Experte der Bundespolizei die brisante Fracht vorsichtig ins Freie zu einem druckfesten Spezialanhänger, mit dem die zwei Glasfläschchen zu dem Feld an der Bergackerstraße transportiert und gesprengt wurden. Warum der verstorbene Mann in seiner Wohnung die Vielzahl gefährlicher Chemikalien lagerte, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.