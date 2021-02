Gelsenkirchen: SPD lehnt Verbot von Einfamilienhäusern ab

Gelsenkirchen. Der Vorstoß des Grünen-Bundesfraktionschefs Anton Hofreiter, Einfamilienhäuser nicht mehr bauen lassen zu wollen, stößt auf Kritik bei der SPD.

Mit „großem Befremden“ blickt der Gelsenkirchener SPD-Fraktionsvorsitzende Axel Barton auf die Debatte um mögliche Verbote beim Bau von Einfamilienhäusern. Der Grünen-Bundesfraktionschef Anton Hofreiter hatte sich skeptisch über solche Neubauten geäußert: Sie verbrauchten zu viel Fläche, zu viele Baustoffe und zu viel Energie. Die Grünen in Gelsenkirchen sprachen sich auf WAZ-Nachfrage indes gegen ein pauschales Verbot und für stadtteilscharfe Entscheidungen aus.

„Aus meiner Sicht muss es darum gehen, einen gesunden Mix an Wohnangeboten hinzubekommen und dazu gehört auch das Angebot von Einfamilienhäusern“, kommentierte Barton daraufhin. Die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Silke Ossowski, gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses für Stadtplanung und -entwicklung, ergänzte: „Einfamilienhausbau muss dabei nicht zwingend immer den Verbrauch ökologisch wertvoller Flächen bedeuten.“

„Neben sozialen Wohnungsbau auch Angebote für Normalverdiener schaffen“

In der Vergangenheit habe man gerade auf ehemaligen Industrieflächen erfolgreich Neubaugebiete entwickelt und dabei auf einen vernünftigen Mix zwischen Geschosswohnungsbau in Miete oder Eigentum, Reiheneigenheimen, Doppelhäusern und auch frei stehenden Häusern geachtet, betonte Ossowksi. Als Beispiele nannte sie unter anderem die Neubaugebiete an der Rheinischen Straße, am Bachlauf in Hassel und am Hafen in Bismarck.

Barton unterstrich: „Aus der Perspektive des gut situierten Bewohners eines hippen Viertels in den Boomtowns des Landes kann man sicher auf den Bau von Eigenheimen verzichten. Wir müssen aber hier bei uns das ganze Spektrum der Gesellschaft im Blick behalten.“ Dazu gehöre neben dem sozialen Wohnungsbau eben auch das Angebot für die vielen „Normalverdiener“, denen man ermöglichen wolle, ihre persönlichen Wünsche zu verwirklichen. „Denn dann bleiben sie hier in Gelsenkirchen“, so Barton.

