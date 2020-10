Der Alltag rund um die 1966 stillgelegte Zeche Graf Bismarck in Gelsenkirchen steht im Mittelpunkt eines historischen Rundgangs durch Erle-Süd mit Heimatforscher Hubert Kurowski am Samstag, 24. Oktober.

Historischer Rundgang Gelsenkirchen: Spaziergang entführt in Graf-Bismarck-Zeit

Gelsenkirchen-Erle. Der Gelsenkirchener Heimatforscher Kurowski macht Geschichte lebendig: Beim Rundgang durch Erle tauchen Interessierte ein in den Bergbau-Alltag.

Eintauchen in den einstigen Alltag „Rund um die Zeche Graf Bismarck Schacht 3/5“ können lokalhistorisch Interessierte wieder am Samstag, 24. Oktober, 13.30 Uhr, bei einem zwei Kilometer langen historischen Rundgang durch Erle-Nord. Im Mittelpunkt stehen „Wohnen, Alltag, Maloche, Freizeit und viel mehr“.

Heimatforscher Hubert Kurowski entführt bis zu 40 Teilnehmer in die vorindustrielle Zeit der ehemaligen Bauernschaften Erle und Middelich mit dem einstigen „Gahlener Kohlenweg“ (der heutigen Cranger Straße) und blickt zurück auf die Bergbau-Ära - an einem authentischen Ort: An der Breite Straße, errichtet für Bergleute und Zechenangestellte des 1894 abgeteuften Schachts 3, lässt er gemeinsam mit seiner Frau Isabel mit historischen Fotos und Texten jene für Gelsenkirchen prägenden Jahrzehnte lebendig werden.

Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki begleitet Veranstaltung

Musikalisch begleitet wird die kostenlose Veranstaltung der Gemeinschaft zur Förderung von Kultur, Sport und Brauchtum im Stadtbezirk Ost von Norbert Labatzki. Eigene Geschichten und Erinnerungs-Gegenstände der Teilnehmer sind herzlich willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nötig (0209 169-6612 oder kontakt@gfksb-ge.de). Bei Dauerregen fällt der Rundgang aus.

