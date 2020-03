Eine fröhliche Vor-Abi-Party endete am vergangenen Freitag, 28. Februar, in einer Diskothek in Gelsenkirchen im Chaos – das behauptet zumindest eine Mutter, deren Töchter (16 und 18 Jahre alt) vor Ort waren, um einen amüsanten Abend mit Freunden zu erleben.

Die Party in der Diskothek „LED“ an der Grothusstraße hatten Schüler der buerschen Gymnasien Max-Planck und Annette-von-Droste-Hülshoff initiiert. „Für unsere jüngere Tochter und ihre Freundinnen war es tatsächlich das erste Mal, dass sie abends eine Diskothek besuchten. Sie machten sich zuvor bei uns zurecht“, schildert die Mutter die Vorbereitungen, die zum Schutz ihrer Töchter nicht namentlich genannt werden möchte. Die Vorfreude bei den Jugendlichen sei groß gewesen.

Heilloses Gedränge bei der Vor-Abi-Party im „LED“-Club Gelsenkirchen

Als die jüngere Tochter schließlich nach Hause kam – die ältere war noch bei Freunden – beschrieb sie ihre Erlebnisse der Mutter zufolge alles andere als schön. „Der Abend endete um 4 Uhr morgens in einer Sturzflut aus Tränen und großer Beklemmung vor unserer Haustür“, so die Mutter. „Wir wissen nicht, was genau in dem Laden vor sich gegangen ist, aber den Berichten der jungen Leute nach muss dort ein heilloses Gedränge entstanden sein, als viele Leute gegen 2 Uhr auf einmal nach Hause wollten, sodass sich die Situation schon kurz bis zu einer Massenpanik zugespitzt haben muss“, sagt sie.

Die Servicekräfte an der Garderobe hätten der weiteren Beschreibung nach total den Überblick verloren. Das Gedränge sei furchtbar gewesen. „Unsere Tochter war auch nach einer zweistündigen Wartezeit in dieser Menschenmasse nicht in der Lage, an ihre Jacke zu kommen“, so die Bueranerin. Auch habe sie in der Enge kaum noch Luft bekommen. Ihre Jacke, die sie am Abend für zwei Euro hinterlegt hatte, habe sie bis heute nicht wieder.

In der Gelsenkirchener Diskothek LED ist niemand erreichbar

Eine andere Schülerin, die bereits mehrmals in der Diskothek LED war, bestätigt die Aussage der Mutter. Sie redet von „Chaos und Gedrängel an der Garderobe“. Sie sei schon mehrmals vor Ort gewesen, aber so etwas habe sie bisher noch nicht erlebt. Sie hatte zumindest mit ihrer Jacke mehr Glück. Diese habe sie nach langer Wartezeit noch am besagten Abend zurückerhalten.

Das Chaos soll am nächsten Tag seine Fortsetzung gefunden haben, so die Mutter. Ein Teil der Besucher habe Nachrichten per Instagram erhalten mit einer lapidaren Entschuldigung für die nächtlichen Umstände, aber ohne Angabe nachvollziehbarer Gründe und ohne Auskunft darüber, wann die im Klub verbliebene Garderobe wieder abgeholt werden könne. Telefonisch sei der Mutter zufolge niemand zu erreichen gewesen trotz mehrfacher Versuche. Und auch die Kontaktaufnahme per Mail sei bislang negativ verlaufen.

„LED“-Diskothek telefonisch und per Mail nicht erreichbar

Beides kann auch unsere Redaktion bestätigen, die gerne ein Statement der „LED“-Disko eingeholt hätte. Eine telefonische Kontaktaufnahme scheiterte ebenso wie der Versuch, Antworten auf eine Mail-Anfrage zu bekommen. Die Mail kam von der angegebenen Netz-Adresse als „unzustellbar“ wieder zurück.