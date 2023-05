Gelsenkirchen: Sparda-Bank-Wettbewerb fördert Schulprojekte

Gelsenkirchen. Projekte, die das Miteinander an Schulen fördern, können jetzt Unterstützung von der Sparda-Bank bekommen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Neun Schulen aus Gelsenkirchen sind bislang dabei beim Wettbewerb „Unsere Schulgemeinschaft neu (er)leben“, den die Sparda-Bank West finanziert. Damit unterstützt das Geldinstitut schulisches Engagement in ihrem Verbreitungsgebiet. Die Sieger werden mittels einer Telefonabstimmung ermittelt. „Das Miteinander ist ganz entscheidend. Das machen nicht zuletzt die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen deutlich“, erklärt Jörn Meissner, Filialleiter der Sparda-Bank in Gelsenkirchen. Infrage kommt Engagement vom Trommelprojekt über eine Waldwoche bis zum Schülerparlament.

Abstimmung läuft im Internet – Wertung nach Schulgröße

Bis zum 23. Mai kann abgestimmt werden. Wer mitmachen möchte, kann unter www.spardaspendenwahl.de/code eine deutsche Handynummer eingeben und bekommt dann eine innerhalb der EU kostenlose SMS. Darin enthalten ist ein Abstimmungscode, der 48 Stunden lang gültig ist. Danach muss dieser Code nur noch auf dem Profil der favorisierten Schule eingegeben werden.

Um nicht große Schulen zu bevorteilen, werden die Preise nach unterschiedlichen Kategorien vergeben. 200 Schulprojekte erhalten zwischen 1.000 und 6.000 Euro Unterstützung. Insgesamt gibt es in vier Größenkategorien jeweils 100.000 Euro zu gewinnen. Schulen treten in den Kategorien „sehr klein“, „klein“, „mittelgroß“ und „groß“ gegeneinander an. Zusätzliche Unterstützung gibt es auf Instagram: Pro 1.000 neuen Followern auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank West stehen bis zum 23. Mai jeweils zwei Sonderpreise mit 1.000 Euro in Aussicht, die nach der Sparda-Spendenwahl unter allen teilnehmenden Schulen ausgelost werden. Es ist bereits der elfte Sparda-Spendenwahl-Wettbewerb.

