Gelsenkirchen: Sozialleistungsmissbrauch und illegale Bauten

Gelsenkirchen. Wenn das Interventionsteam EU-Ost der Stadt und ihrer Partner Häuser durchsucht, wird es immer fündig. Das ist die Bilanz der Kontrolleure.

Mindestens zwei Mal im Monat rückt das so genannte „Interventionsteam EU-Ost“ bestehend aus Dienstkräften der Stadt Gelsenkirchen, des Jobcenters, der Polizei und dem Energieversorger aus, um Problemimmobilien und ihre Bewohner zu kontrollieren. Bei der jüngsten Kontrolle wurden am Donnerstag, 27. Juli, Gebäude an der der Deichstraße und der Bismarckstraße überprüft. Das ist die Bilanz:

In dem Gebäude an der Deichstraße wurden zwei nicht gemeldete Personen angetroffen und zur Anmeldung aufgefordert. Zwei Personen wurden wegen dauerhafter Abwesenheit von Amts wegen abgemeldet. Aufgrund von Zahlungsrückständen wurden zwei Stromzähler durch die ELE gesperrt. In einem Fall wird der Entzug der Freizügigkeit wegen fehlender Voraussetzungen geprüft.

Weiterhin wurden im Gebäude selbst diverse Mängel im Treppenhaus und in den Wohneinheiten festgestellt, darunter eine stark erhöhte Feuchtigkeit in den Wänden. Eine illegal errichtete Dachterrasse und ein ebenfalls illegales Hofgebäude dürfen nicht mehr genutzt werden.

In den überprüften Häusern an der Bismarckstraße wurden fünf Personen von Amts wegen abgemeldet. In einem Fall wird die Zahlung der Kosten der Unterkunft eingestellt, da die Person offensichtlich nicht mehr im Gebäude wohnt.

Zwei Stromzähler und zwei Gaszähler mussten wegen Zahlungsrückständen gesperrt werden. Die. Nutzung eines Dachgeschosses als Wohnraum wurde untersagt. Bei einer Überprüfung der abgestellten Fahrzeuge im Umfeld der Gebäude wurden 15 Parkverstöße festgestellt und verwarnt. Drei Bußgeldverfahren wurden wegen fehlender bzw. fehlerhafter Feinstaubplaketten eingeleitet.

