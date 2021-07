Gelsenkirchen: Sommerfest Schloss Berge fällt erneut aus

Gelsenkirchen-Buer. Das Sommerfest Schloss Berge muss auch 2021 wegen Corona ausfallen, teilt die Stadt Gelsenkirchen mit. Für 2022 gibt es einen neuen Termin.

Das Sommerfestival Schloss Berge wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden: Das teilte die Stadt Gelsenkirchen am Dienstag mit. Grund dafür sei die weiterhin unsichere Corona-Lage.

Damit fällt das beliebte Sommerfest bereits zum zweiten Mal in Folge aus: Auch im vergangenen Sommer hatte die Corona-Pandemie den Plänen des Veranstalters einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zunächst hatte man versucht, das für den Juli 2021 geplante Festival auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, idealerweise in den August. „Der Ausweichtermin im August ist trotz intensiver Überlegungen und Planungen aufgrund der unsicheren Corona-Lage nicht haltbar“, heißt es allerdings in der Mitteilung der Stadt. „Ein tragfähiges Hygienekonzept lässt sich bei dieser Veranstaltung mit großen Besucherzahlen nicht umsetzen.“

Diesen Termin peilt die Stadt Gelsenkirchen für 2022 an

Die Stadt Gelsenkirchen und der Veranstalter, die Agentur M&M Sommerfestival, „bedauern das zutiefst, sind aber hoffnungsvoll und optimistisch, das Fest im Jahr 2022 in gewohnter Größe und Tradition fortführen zu können“, heißt es weiter. Auf der Homepage des Veranstalters wird bereits der neue Termin genannt: Es ist das Wochenende vom 15. bis 17. Juli 2022.

Das große Familienfest rund um den Berger See in Gelsenkirchen hatte in den vergangenen Jahren mehrere tausend Besucher an drei Festtagen angezogen und war bis weit über die Reviergrenzen bekannt und beliebt. Insbesondere die seit 2019 teilnehmende „Toggo-Tour“ war neben dem Feuerwerk das Highlight der Veranstaltung. Für 2022 liefen die Planungen und Buchungen der Künstler schon auf Hochtouren, teilte die Stadt mit. Sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch der Veranstalter seien sich sicher, dass es 2022 zu einer „gelungen Fortführung der langen Tradition am Berger See kommen kann“.

