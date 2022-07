Gelsenkirchen: Sommerfest mit Ikke Hüftgold und Olaf Henning

Schlagersänger „Ikke Hüftgold“ steht am Freitagabend beim Sommerfestival Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer auf der Bühne.

Gelsenkirchen-Buer. Beim Sommerfestival Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer stehen unter anderem „Ikke Hüftgold“, Olaf Henning und „Mr. President“ auf der Bühne.

Zwei Jahre lang mussten die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ohne ihr Sommerfestival Schloss Berge auskommen – Corona hatte den Plänen 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber in diesem Sommer geht ja bekanntlich in Sachen Veranstaltungen wieder vieles, und so wird auch das Sommerfest am Berger See zum Leben erweckt. Gefeiert wird am kommenden Wochenende, vom 15. bis zum 17. Juli.

Das große Familienfest rund um den Berger See in Gelsenkirchen hatte in den vergangenen Jahren vor der Corona-Pandemie regelmäßig mehrere tausend Besucher an drei Festtagen angezogen und war bis weit über die Reviergrenzen bekannt und beliebt. Insbesondere die seit 2019 teilnehmende „Toggo-Tour“ war neben dem Feuerwerk das Highlight der Veranstaltung.

Schlagerfreunde kommen am Freitag in Gelsenkirchen auf ihre Kosten

Stammgast auf Schloss Berge: Olaf Henning war schon im Jahr 2007 beim Sommerfestival zu Gast. Foto: Martin Möller / WAZ

Und die „Toggo-Tour“ ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Am Samstag und Sonntag besucht die Roadshow Gelsenkirchen. Neben zahlreichen Spielstationen zu den „Toggo“-Themenwelten wartet auf die kleinen Gäste auf der großen Wiese neben dem Berger See auch eine abwechslungsreiche Bühnenshow mit Musik-Acts und jeder Menge Aktionen zum Mitmachen. Hier kann man auch den Helden der Animationsserie „Paw Patrol“ sowie Schweinchen „Peppa Wutz“ begegnen. Los geht es um 11 Uhr. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Doch die Highlights sind – wie immer beim Sommerfestival Schloss Berge – musikalischer Art. Vor allem die Freunde des Schlagers kommen eine Woche nach dem großen Schlagerfestival auf der Kanalbühne wieder voll auf ihre Kosten. Am Freitagabend wärmt zunächst die Gelsenkirchener Kultband „The Servants“ das Publikum auf (17.30 bis 22 Uhr). Die Rockband verspricht eine „kulturelle Achterbahnfahrt durch die musikalischen Welten der 60er-, 70er- und 80er-Jahre mit viel Rock’n’Roll, Beatmusik und mitreißenden Grooves“.

Olaf Henning ist Stammgast beim Sommerfest auf Schloss Berge

Ein weiterer Lokalmatador ist der „Buerschae“, der am Freitag um 20.15 Uhr mit „lustiger, tanzbarer Spaßmusik“ aufwartet und so den Boden bereitet für Olaf Henning („Die Manege ist leer“, „Cowboy und Indianer“). Der Schlagerstar gehört zu den Stammgästen auf Schloss Berge, mit knapp 1,5 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern.

Den Freitagabend beschließt dann „Ikke Hüftgold“. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, versteht sich als Satirefigur: Seine Markenzeichen sind der Trainingsanzug und sein erhobener Mittelfinger beim Betreten der Bühne. Diese Geste wird vom Publikum erwidert. „Ikke Hüftgold“ bringt normalerweise mit Partyschlagern die Clubs rund um den „Ballermann“ auf Mallorca zum Kochen, am Freitagabend kommt er nach Gelsenkirchen.

Die Tänzerinnen und Tänzer des KC Astoria zeigen am Sonntag ihr Können. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Am Samstag beginnt das Bühnenprogramm um 16.30 Uhr mit dem Auftritt der Band „The Candidates“, die Düsseldorfer spielen klassische Rockmusik. Zwischen 19.15 und 19.30 Uhr steht die „Iconshow SSB 2022“ aus Gelsenkirchen auf der Bühne: Das semiprofessionelle Projekt will Menschen mit unterschiedlichen Talenten zusammenbringen. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit der „80sAlive 80er-Jahre Tributeshow“: Wie der Name vermuten lässt, erinnert die Revue mit Perücken, Kostümen, Accessoires und jeder Menge Musik an die 1980er-Jahre. Ein Jahrzehnt später ist „LayZee aka Mr. President“ zu verorten: In der 90ern landete die Band mit „Coco Jamboo“ einen Sommerhit, jetzt lässt Ex-Bandmitglied „LayZee“ diese Zeiten wieder aufleben.

Am Sonntag geht es eher ruhiger zu

Ein traditionelles Highlight der Veranstaltung steht danach auf dem Programm: Am Samstag gegen 23 Uhr startet das große und spektakuläre Höhenfeuerwerk, untermalt mit 90er-Jahre-Musik – Kenner des Festivals wissen, dass die Wiese unterhalb des Ehrenmales den besten Blick auf das Feuerwerk bietet.

Traditionell der Familie gewidmet ist der Sonntag. Um 11 Uhr zeigt die Karnevalsgesellschaft KC Astoria ihr Bühnenprogramm, von 12.30 bis 19 Uhr stehen dann Singer und Songwriter auf der Bühne – wer genau spielt, wollte der Veranstalter noch nicht verraten.

Darüber hinaus gibt es am Freitag und Samstag auf der zweiten Bühne an der Adenauerallee ein Programm von „Bang Bang Gelsen meets Partykumpel“, unter anderem mit elektronischer Musik. Am Sonntag kommt der „Kelten- & Germanenstamm“ und lädt zu kostenloser Schatzsuche, Fibelschmieden, Stockbrot backen, Zauberei und vielen Überraschungen ein. Drumherum gibt es einen Kunsthandwerkermarkt auf der Adenauerallee und einen Kirmesbereich unter Mitwirkung des Schaustellerverbands Gelsenkirchen.

