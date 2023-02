In Siegen gibt es bereits eine Wasserstofftankstelle, demnächst soll auch in Gelsenkirchen eine solche Anlage gebaut werden.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen soll eine Wasserstofftankstelle gebaut werden. An dieser Stelle im Stadtgebiet soll die Anlage künftig stehen.

Gelsenkirchen soll eine Wasserstofftankstelle bekommen, die Anlage soll im Stadthafen entstehen. Außerdem ist dort der Bau eines Elektrolyseurs im zweistelligen Megawattbereich geplant. Mit dieser Technik wird der notwendige Wasserstoff produziert.

Hintergrund: Die Region Rhein-Ruhr bewirbt sich unter Federführung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) um eine Förderung für ein Netz an Wasserstofftankstellen. Eine dieser Tankstellen soll im Klimahafen stehen. Mit einer weiteren Tankstelle an der A31 in Dorsten sollen drei wichtige Wasserstoffprojekte in der Emscher-Lippe-Region entstehen.

Projekt in Gelsenkirchen soll mit Fördermitteln finanziert werden

Die Projekte dienen laut den Angaben der Stadt Gelsenkirchen der Vernetzung der Wasserstoff-Betankungsmöglichkeiten, auch um die Voraussetzungen für einen klimaneutralen Schwerlastverkehr zu schaffen. Der öffentliche Busverkehr soll ebenfalls davon profitieren.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ziel der „HyLand-Regionenförderung“ ist es, wegweisende Projekte für die Wasserstoffwirtschaft im Bereich Mobilität zu realisieren. Dafür sind Investitionen von rund 82 Millionen Euro erforderlich. Bei einer erfolgreichen Bewerbung stellt der Bund der Region Rhein-Ruhr Fördermittel von bis zu 15 Millionen Euro bereit. Zudem wurde eine Aufstockung durch das Land Nordrhein-Westfalen in gleicher Höhe bereits in Aussicht gestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen