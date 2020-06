Gelsenkirchen: Sogar das Wohnzimmer geht jetzt online

Gelsenkirchen-Heßler. Das Trio „May“ spielt per Live-Stream von New Wave bis Post Punk vom Wohnzimmer an der Gelsenkirchener Kaue in die Wohnzimmer der Fans

Sängerin Maewa Oria, Gitarrist Christoph Mause und Bassist Carsten Schmidt sind zusammen „May“. Die Musik der Düsseldorfer ist eine Mischung aus analogen Synthies, Echogitarren und einer groovenden Rhythmussektion, Indietronic mit ausgefeilten Arrangements irgendwo zwischen den jungen 1980ern und morgen. Im vergangenen Jahr erschien der erste Longplayer „My 1st Sony“ der Band, der auf elegante Art 80er New Wave und Post Punk von Bands wie „New Order“, „Echo & The Bunnymen“ oder „Blondie“ mit aktuellen Sounds des neuen Jahrtausends verbindet. Die Band gastiert am Freitag, 12. Juni, um 20 Uhr im Wohnzimmer GE.

Das Trio spielt in der Location ein Konzert, das von zuhause aus live verfolgt werden kann. Per Online-Stream gibt es das Konzert auf wohnzimmer-ge.de und facebook.com/wohnzimmerge. Das Wohnzimmer bleibt für Besucher nach wie vor noch geschlossen. Wer die Band und das Wohnzimmer GE unterstützen möchte, kann über die Webseite eine Spende entrichten.