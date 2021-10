Gelsenkirchen: So wird auf der Goldbergstraße gerast

Die Geschwindigkeitsmessanlage der AG Verkehr stand zuletzt an der Goldbergstraße in Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen-Buer. Auf der Goldbergstraße in Gelsenkirchen-Buer stand zuletzt eine Anlage zur Messung der Geschwindigkeit. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Die AG Verkehr im Quartiersnetz Buer-Ost nimmt seit einiger Zeit Geschwindigkeitsmessungen an Buerschen Straßen vor: Dazu hat sich die AG gemeinsam mit der Stadt vor einiger Zeit eine entsprechende Messanlage zugelegt. Jetzt liegen die Zahlen für die bislang letzte Messung vor.

Mit der Aktion will die AG Verkehr in verschiedenen Wohnstraßen im Quartier eine Verkehrsberuhigung erreichen. „Der Autoverkehr führt insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten zu unnötigem Lärm und gefährdet die Anwohnerinnen und Anwohner“, sagt Klemens Wittebur von der AG Verkehr, die die praktische Umsetzung zusammen mit der Stadtverwaltung organisiert. „Tempo 30 wird dort häufig ignoriert.“

So schnell wird auf der Gelsenkirchener Straße gefahren

Zuletzt stand die Geschwindigkeitsmessanlage vom 5. Juli bis zum 4. Oktober an der Goldbergstraße, für diesen Zeitraum liegen jetzt die Zahlen vor. „Leider war die Anzeige erneut mehrmals für eine längere Zeit ausgefallen“, bedauert Wittebur. Dennoch seien in dem Zeitraum über 100.000 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erfasst worden.

Auf der Goldbergstraße sind etwa 10.000 Fahrzeuge pro Woche an der Geschwindigkeitsanzeige vorbeigefahren, wobei die Busbewegungen auf dem Busbahnhof (etwa 500) mitgezählt wurden. Anders als in den bisher erfassten Tempo-30-Wohngebieten hielten sich über 60 Prozent aller Autofahrerinnen und Autofahrer nicht an Tempo 30. „In jeder Woche gab es Spitzenwerte zwischen 80 und 100 Stundenkilometer“, so Klemens Wittebur.

Das fordern die Mitglieder der AG Verkehr

Mit der Goldbergstraße hatte die AG Verkehr eine Straße ausgewählt, die in unmittelbarer Nähe zum Zentralen Busbahnhof in Buer liegt und von der bei erhöhten Geschwindigkeiten eine besondere Gefahr für die Fußgängerinnen und Fußgänger ausgeht. „Wenn über 60 Prozent sich dort nicht einmal an Tempo 30 halten, muss die zugelassene Höchstgeschwindigkeit weiter reduziert werden“, erklärt Wilfried Reckert, Koordinator der AG. Die AG hat daher bei ihrem letzten Treffen beschlossen, die Verwaltung aufzufordern, Tempo 30 auf die gesamte Goldbergstraße auszuweiten.

Derzeit wird die Anlage wegen der wiederholt auftretenden technischen Aussetzer gewartet. Wenn sie wieder funktioniert, soll sie einige Wochen den Verkehr auf der Erlestraße messen.

