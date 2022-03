Gelsenkirchen: So werden Corona-Testzentren kontrolliert

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Gesundheitsamt kontrolliert nun täglich Schnelltestzentren auf korrekte Durchführung und Standards. Das sind die Ergebnisse.

Mitarbeiter des Referats Gesundheit kontrollieren in Gelsenkirchen jetzt nach Klagen von Bürgern und auch Elternvertretern die Arbeit der 230 registrierten Schnelltestzentren in der Stadt. 65 solcher Kontrollen wurden bereits nach Hinweisen auf unsachgemäße Durchführung beziehungsweise unzureichende Hygienestandards durchgeführt. Geschlossen werden musste laut Gesundheitsreferat noch keine Stelle, bei der angeordneten Nachtestung wurden die Standards demnach eingehalten. [Zum Thema: Millionengeschäft Corona-Tests: So wird abgerechnet]

Fehlende Nachweise zur fachkundigen Einweisung in Testprozedur

Festgestellt wurden bei den Kontrollen bislang vor allem Mängel in der Hygiene, in der Durchführung der Tests sowie bei Nachweisen über die fachkundige Unterweisung des Testpersonals. Eine konkrete Statistik zur Art der festgestellten Beanstandungen wird es von der kommenden Woche an geben, kündigte Sozialdezernentin Andrea Henze an. [Lesen Sie auch: Schlamperei in Testzentren]

Bereits seit der vergangenen Woche werden täglich, auch ohne Anlass, Testzentren auf die korrekte Arbeit kontrolliert. Zwar handelt es sich nicht um verdeckte Kontrollen, die städtischen Mitarbeiter beobachteten die Tester jedoch und könnten auch erkennen, wenn nicht sorgfältig genug gearbeitet wird, etwa das Stäbchen nur kurz die Nase streife, versichert die Dezernentin.

Geprüft wird bei den Kontrollen auch, ob die verwendeten Testkits zu den neutral überprüften, zulässigen Produkten gehören. Das Paul-Ehrlich-Institut listet diese unter Angabe der jeweiligen Sensibilität bei hoher, mittlerer und niedriges Virenlast getrennt auf. Unter den von Bund und Kassen zugelassenen Tests sind allerdings auch solche, die nur bei hoher Virenlast anschlagen, schon bei mittlerer Virenlast jedoch nur jeden fünften positiven Fall erkennen. Daran kann allerdings die kommunale Aufsicht nichts ändern, bedauert Henze. [Zum Thema: Die Liste des Paul-Ehrlich-Institutes unter https://pei.de/DE/newsroom]

