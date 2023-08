Nach dem Unwetter in Gelsenkirchen kam die Abfallflut. Und mit ihr Extraschichten, die die Müllwerker nach den schweren Überschwemmungen in Gelsenkirchen einlegten, um die Berge von Hinterlassenschaften zu beseitigen.

Überschwemmung & Müll Gelsenkirchen: So werden Betroffene restlichen Flutmüll los

Gelsenkirchen. Mehrere Hundert Tonnen sind in Gelsenkirchen nach den Überschwemmungen angefallen. Wie Betroffene ihren Flut-Abfall noch loswerden können.

Nach dem Unwetter in Gelsenkirchen kam die Abfallflut. Und mit ihr Extraschichten, die die Müllwerker nach den schweren Überschwemmungen in Gelsenkirchen einlegten, um die Berge von Hinterlassenschaften zu beseitigen. Die Sonderaktion ist nun weitestgehend beendet, teilt der städtische Entsorger Gelsendienste mit. Ergebnis: Es wurden Abfälle mit einem Gesamtgewicht von 333 Tonnen gesammelt.

333 Tonnen Müll haben die Überschwemmungen in Gelsenkirchen hinterlassen

„Diese Abfallmenge entspricht in etwa dem, was wir mit unserem Abholservice für Sperrmüll und Elektrogeräte normalerweise innerhalb von zwei Wochen im gesamten Stadtgebiet entsorgen“, macht Gelsendienste Betriebsleiter Dr. Daniel Paulus das Ausmaß der Schäden deutlich. „Allein bei der Sonderschicht am Samstag wurden 187 Tonnen Abfälle beseitigt.

Gelsendienste war hierzu mit 33 Mitarbeitern, neun Sammelwagen, einem Radlader und dem Containerdienst im Einsatz. Hinzu kamen dankenswerterweise noch zwölf Kollegen vom USB in Bochum, die die Sammlung mit drei Sperrmüllwagen unterstützt haben.

Kostenlose Müllabholung nach den Überschwemmungen online und telefonisch buchen

Bis auf wenige Stellen, die aufgrund parkender Fahrzeuge nicht angefahren werden konnten, ist der Einsatz in den von den Überschwemmungen besonders betroffenen Stadtteilen abgeschlossen. In dieser Woche werden noch einige restliche Flutabfälle in weniger betroffenen Bereichen geladen.

Gelsendienste weist darauf hin, dass ab sofort ausschließlich wieder reguläre Termine für den kostenlosen Abholservice für Sperrmüll und Elektrogroßgeräte vereinbart werden können online auf www.gelsendienste.de/terminvereinbarung oder per Telefon unter der Rufnummer 0209 954 4777.

