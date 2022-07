Andreas Gabalier bei seinem Auftritt im vollen Amphitheater in Gelsenkirchen. Die Gäste riss es schon nach wenigen Takten von den Plätzen, so manch einer dürfte nach gut drei Stunden Dauer-Disco-Fox wissen, was Arme und Beine geleistet haben.

Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services