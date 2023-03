Gelsenkirchen: So steht es um den Zustand der VRR-Bahnhöfe

Schneidet in Sachen „Barrierefreiheit“ schlecht ab: der Bahnhof an der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt. Der VRR hat jetzt seinen alljährlichen Stationsbericht veröffentlicht.

Gelsenkirchen. Der VRR hat jetzt seinen alljährlichen Stationsbericht veröffentlicht. Diese Stationen in Gelsenkirchen haben gut abgeschnitten, diese schlecht.

Neue Ergebnisse, alte Problemstellungen: Wie steht es um die Bahnhöfe des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr in Gelsenkirchen? Wie ist der Zustand der sechs hiesigen Haltepunkte im 16. Jahr nach dem Erscheinen des ersten VRR-Stationsberichts? Insgesamt 295 Bahnhöfe und Stationen im Verbundgebiet wurden dazu von Bahnhofspaten sowie beauftragten Testerinnen und Testern geprüft. Drei der sechs Haltestellen in Gelsenkirchen schneiden in der Gesamtbewertung mit „verbesserungswürdig, erhöhter Handlungsbedarf, entwicklungsbedürftig“ ab.

VRR-Stationen in Gelsenkirchen: So ist der Zustand der einzelnen Bahnhöfe

Bei ihnen handelt es sich um die Punkte Gelsenkirchen Zoo, Gelsenkirchen-Buer Süd und Gelsenkirchen-Rotthausen. Gelsenkirchen-Hassel hingegen schneidet ausgezeichnet ab. Das liegt an den guten Bewertungen zur Aufenthaltsqualität („ordentlich“), zur Fahrgastinformation („ausgezeichnet“) und zur Barrierefreiheit („ausgezeichnet“).

Dem Stationsbericht zugrunde liegt eine Art erweitertes Ampelsystem. Blau markiert die höchste Bewertung („hervorragend“), darauf folgen Grün („zufriedenstellend“), Gelb („verbesserungswürdig“) und Rot („unzureichend“).

Einige der Bewertungen fallen auf: So schneidet ausgerechnet die Haltestelle am Zoom wie auch schon im vergangenen Jahr in Bezug auf die Barrierefreiheit schlecht ab – wo doch gerade hier aufgrund der Besucherzahlen eine hohe Frequenz herrscht. Hier gibt es weder einen Aufzug noch eine Rampe. Die anderen fünf der sechs Stationen haben entweder einen Aufzug (Hauptbahnhof, Gelsenkirchen-Buer Nord) oder eine Rampe (Gelsenkirchen-Buer Süd, Hassel und Rotthausen). Zum nicht barrierefreien Halt am Zoo heißt es: „Auch am Bahnhof Gelsenkirchen Zoo soll es eine stufenfreie Zuwegung zum Bahnsteig geben, da dieser bislang nur über eine Treppe erreichbar ist.“

Grundsätzlich heißt es beim VRR: „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation leicht verbessert.“ 163 Stationen erzielten 2022 ein ordentliches oder sogar ausgezeichnetes Gesamtergebnis, 132 Stationen waren in einem entwicklungsbedürftigen oder nicht tolerierbaren Zustand.

Punkten konnten die Bahnhöfe und Haltepunkte vor allem im Hinblick auf die Ausstattung mit Fahrgastinformationsmedien: Die VRR-Tester vergaben bei knapp 96 Prozent der Stationen zufriedenstellende bis hervorragende Bewertungen. Die Aufenthaltsqualität verbesserte sich leicht – allerdings sind nach wie vor die meisten Stationen verbesserungswürdig.

