Gelsenkirchen: So lernen Kinder spielend Deutsch im Spunk

Spielend Sprachkenntnisse vermitteln – das macht das Gelsenkirchener Spunk ganz gezielt in den Sommerferien. Das Angebot richtet sich an Kinder und Teenager, Anmeldungen können bereits jetzt abgegeben werden.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Bald sind Sommerferien. Das Gelsenkirchener Spunk hat dieses tolle Programm auf die Beine gestellt, um Kindern spielerisch Deutsch beizubringen.

Sprachspiele, Ausflüge, Podcast und sogar eine Zeitung produzieren – das sind die Programmpunkte des Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum am Festweg 21, das in den ersten drei Wochen der Sommerferien ein kostenloses Sprach-Camp für Kinder und Teenager anbietet.

Sprach-Camp für Kinder in Gelsenkirchen: Das Programm, die Termine, die Anmeldung

Im Spunk gibt es in Zusammenarbeit mit der Stadt niedrigschwellige Angebote für Kinder ab sechs Jahren, die ihre Sprachkompetenzen verbessern möchten und in der schulfreien Zeit nicht wieder einiges verlernen möchten. „Die Sommerferien sind häufig eine kritische Zeit für Kinder und Jugendliche, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Vielfach bedeutet dies sechs Wochen, in denen kaum deutsch gesprochen wird, weil dies zu Hause nur wenig zum Einsatz kommt“, erklärt Sebastian Kolkau, Vorsitzender des Spunk-Fördervereins, den didaktischen Ansatz der Ferienaktion.

Sebastian Kolkau, Vorsitzender des Spunk-Fördervereins in Gelsenkirchen. Zusammen mit der Stadt hat er ein Ferienlernprogramm auf die Beine gestellt, um Kindern die deutsche Sprache spielerisch zu vermitteln. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Das Sprach-Camp gibt es dabei in drei Wochen mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten. Los geht es am 26. bis 30. Juni jeweils von zehn bis 16 Uhr mit „Abenteuer Deutsch“. Hier stehen viele Spiele, Theater, Ausflüge, Rätsel und Aktionen rund um Sprache auf dem Programm. Hier werden neue Wörter gelernt, die in kleinen Theaterszenen oder bei Rallys beispielsweise durch den Bochumer Tierpark praktische und zudem spielerische Anwendung finden.

Die Woche vom 3. bis 7. Juli steht unter dem Motto „Quasselstrippen“. Hier wird gequatscht, erzählt und gesprochen. Am Ende der Woche soll dabei ein Podcast fertiggestellt sein, den es dann auch im Internet zum Abruf gibt. Ums Texteschreiben geht es dann in der dritten Woche vom 10. bis 14. Juli. In diesen fünf Tagen soll dann eine Zeitung entstehen mit Artikeln, die die teilnehmenden Mädchen und Jungen selbst geschrieben haben. Diese Zeitung geht dann auch in den Druck und wird im Stadtteil kostenlos ausgelegt.

Anmeldungen für die Sprach-Camps nimmt das Spunk, Festweg 21 entgegen. Telefonkontakt unter der Rufnummer: 0209 319 82 58. Dort gibt es auch die Anmeldungen zum Ausfüllen. Ebenso haben die Schulen im Stadtteil Ückendorf Anmeldungen erhalten. Die Teilnahme ist für die Kids dabei kostenlos. Mehr Infos gibt es auch im Internet unter www.spunk-ge.de

