Gelsenkirchen: So lange bleibt Noah’s Place noch geschlossen

Das Restaurant „Noah’s Place“ am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Es soll voraussichtlich am 10. März wieder öffnen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Das Restaurant „Noah’s Place“ am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen bleibt wohl noch eine weitere Woche geschlossen. Das sind die Gründe.

Eigentlich hatte das Restaurant „Noah’s Place“ am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen am 1. März wieder öffnen sollen. Gäste standen am Dienstag trotzdem vor verschlossenen Türen: Mindestens noch eine Woche bleibt „Noah’s Place“ noch geschlossen, teilte Inhaber Uwe Suberg auf WAZ-Anfrage mit.

„Noah’s Place“ hatte im Januar vorerst geschlossen, Grund waren die damals steigenden Corona-Infektionszahlen. Zunächst war geplant, Anfang Februar wieder zu eröffnen, dann wurde der Termin auf Anfang März verschoben. Jetzt also die erneute Verschiebung – allerdings rechnet der Inhaber damit, in der kommenden Woche wieder an den Start zu gehen.

Das ist der Grund für die verschobene Wiedereröffnung in Gelsenkirchen

„Wir werden am 10. März wieder eröffnen“, sagte Suberg. Den Grund für die Verzögerung nennt er auch: „In meinen anderen Betrieben gibt es derzeit viele Ausfälle durch Corona“, so der Gastronom, „da musste ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderweitig einsetzen.“ Die „Noah’s Place“-Filiale in Marl soll laut Angaben auf der Internetseite am 2. März wieder öffnen, im Recklinghäuser Einkaufszentrum Palais Vest war das Restaurant geöffnet geblieben. Für April ist die Eröffnung eines weiteren Standorts in Datteln geplant.

Noah’s Place hatte im Juli 2021 seine Türen in Gelsenkirchen geöffnet. Das Restaurant versteht sich als Ganztagesgastronomie, angeboten wird ein bunter Mix aus Gerichten aus aller Welt.

